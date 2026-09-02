O homem investigado pela morte de Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, teria direcionado o ataque principalmente contra a jovem, que mantinha um relacionamento com a ex-companheira dele. A informação faz parte do depoimento nessa terça-feira, 1º, prestado por Jéssica Gomes dos Santos, de 26 anos, sobrevivente do crime ocorrido em Franca.

Jéssica contou à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) que Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, demonstrava, em alguns momentos, não aceitar o relacionamento dela com Thainara. Na madrugada do crime, segundo o relato, ele chegou nervoso ao apartamento, discutiu com as duas mulheres, pegou uma faca e iniciou os ataques.

Thainara, conforme a investigação, foi atingida por sete facadas, quatro delas no tórax. Uma teria alcançado a artéria aorta. Jéssica também foi esfaqueada ao tentar impedir as agressões e sofreu, entre outros ferimentos, uma lesão com exposição óssea na mão.