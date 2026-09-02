O corpo do jovem Leonardo Lopes de Souza, de 24 anos, foi localizado na manhã desta quarta-feira, 2, na Cachoeira dos Dourados, no rio Sapucaí, em Nuporanga. Ele estava desaparecido desde domingo, 30 de agosto, após entrar na água.
A localização do corpo foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que realizava o terceiro dia de buscas pelo jovem. Leonardo teria desaparecido enquanto nadava na cachoeira.
Segundo as informações registradas sobre o caso, Leonardo estava acompanhado da mulher quando entrou na água e, momentos depois, não foi mais visto. Natural de Belo Horizonte (MG), ele morava há alguns anos em Franca.
As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros de Franca e Orlândia, com atuação de profissionais especializados em buscas em ambiente aquático.
Na terça-feira, 1º, os trabalhos precisaram ser suspensos em razão das chuvas que atingiram a região. As equipes retomaram as buscas nesta quarta-feira e localizaram o corpo do jovem.
A Cachoeira dos Dourados é formada pelo rio Sapucaí e fica entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista. O local possui placas de sinalização que proíbem o banho, mas ainda é frequentado por banhistas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.