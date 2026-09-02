O corpo do jovem Leonardo Lopes de Souza, de 24 anos, foi localizado na manhã desta quarta-feira, 2, na Cachoeira dos Dourados, no rio Sapucaí, em Nuporanga. Ele estava desaparecido desde domingo, 30 de agosto, após entrar na água.

A localização do corpo foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que realizava o terceiro dia de buscas pelo jovem. Leonardo teria desaparecido enquanto nadava na cachoeira.

Segundo as informações registradas sobre o caso, Leonardo estava acompanhado da mulher quando entrou na água e, momentos depois, não foi mais visto. Natural de Belo Horizonte (MG), ele morava há alguns anos em Franca.