Franca já consolidou sua posição como uma cidade conectada ao comércio eletrônico. Agora, o desafio dos negócios locais começa a mudar: mais do que simplesmente vender pela internet, empresas precisam encontrar caminhos para crescer com eficiência, utilizar novas tecnologias, profissionalizar suas operações e disputar espaço em um mercado cada vez mais competitivo.

No Brasil, o comércio eletrônico movimentou R$ 295,6 bilhões em 2025, maior faturamento já registrado pelo setor e crescimento de 20% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da FecomercioSP. O comércio eletrônico já representa 6,5% do faturamento total do varejo brasileiro.

Em Franca, essa transformação já faz parte da economia local. Levantamento divulgado pela ACIF em 2025 estimava que aproximadamente 21% das empresas da cidade, mais de 12,8 mil negócios, já vendiam pela internet, com previsão de aproximadamente R$ 630 milhões movimentados pelo comércio eletrônico naquele ano.

A própria qualificação profissional acompanha esse movimento. Em agosto deste ano, por exemplo, a Prefeitura abriu mais de 280 vagas para uma capacitação específica sobre vendas online, abordando temas como produção de conteúdo, comportamento do consumidor, marketplaces e influência digital.

Do primeiro passo no digital à profissionalização

Se alguns anos atrás a principal discussão era sobre como começar a vender pela internet, hoje as perguntas dos empresários são outras.

Como aumentar vendas sem comprometer margem? Como utilizar inteligência artificial de forma prática? Como melhorar a operação nos marketplaces? Como reduzir gargalos logísticos? Como transformar dados, marketing e tecnologia em crescimento?

É neste novo momento que Franca recebe, no próximo dia 15 de setembro, a quinta edição da ExpoEcomm.

Criada na própria cidade em 2022, a ExpoEcomm cresceu para outras regiões do Brasil e transformou Franca no ponto de origem de um circuito nacional dedicado ao comércio eletrônico.

Neste ano, o evento volta à cidade com uma novidade inédita em sua estrutura local: serão dois auditórios com conteúdos simultâneos, permitindo que cada participante escolha sua própria jornada ao longo do evento.

Marketing, inteligência artificial, marketplaces, logística, tecnologia, gestão e estratégias de crescimento estarão entre os assuntos discutidos por executivos, empresários e profissionais que vivem diariamente os desafios do mercado digital.

Amazon e Shopee entre as empresas confirmadas

Além do conteúdo, a ExpoEcomm Franca terá uma área de negócios reunindo mais de 60 empresas e soluções para o comércio eletrônico.

Entre as grandes companhias confirmadas estão Amazon e Shopee, ao lado de empresas de tecnologia, logística, pagamentos, marketing, gestão e outros serviços que fazem parte da operação de quem vende pela internet.

A proposta é permitir que empresários encontrem, em um único dia, tanto conhecimento quanto fornecedores, tecnologias e conexões capazes de ajudar suas empresas a avançar.

“A ExpoEcomm nasceu em Franca justamente porque enxergávamos a força que o comércio eletrônico estava adquirindo na cidade. Cinco anos depois, o mercado está muito mais profissional e o evento também precisa evoluir. Por isso, teremos pela primeira vez dois auditórios e uma estrutura ainda maior de conteúdo e negócios”, afirma William Israel, diretor executivo da ExpoEcomm.

Um evento que nasceu em Franca e ganhou o Brasil

A trajetória da feira também acompanha a evolução do próprio ecossistema local.

O que começou em Franca em 2022 ultrapassou as fronteiras da cidade e passou a percorrer diferentes estados brasileiros, conectando empresas nacionais aos mercados regionais.

Agora, a ExpoEcomm volta ao lugar onde tudo começou.

“Existe um significado especial em voltar para Franca. Levamos a ExpoEcomm para diversas regiões do país, mas foi aqui que o projeto nasceu. Queremos que o empresário francano tenha acesso, dentro da própria cidade, a empresas, executivos e discussões que normalmente exigiriam uma viagem para os grandes centros”, completa Israel.

A ExpoEcomm Franca 2026 acontece no dia 15 de setembro, no Villa Eventos, reunindo empresários, gestores, profissionais do setor e empresas que estão construindo os próximos passos do comércio eletrônico brasileiro.

ExpoEcomm Franca 2026

Data: 15 de setembro

Local: Villa Eventos – Franca/SP

Programação: dois auditórios + área de exposição com mais de 60 empresas

Inscrições pelo site oficial: https://bit.ly/4zHVHyq