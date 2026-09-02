A Prefeitura de Franca inicia nesta quarta-feira, 2, uma série de ações preparatórias para as obras de combate às enchentes no Córrego Cubatão, na região do Viaduto Dona Quita. As intervenções incluem a implantação da estrutura de apoio aos trabalhos, a marcação dos pontos de perfuração e mudanças temporárias no trânsito.

Desde as 7 horas desta quarta-feira, as duas pontes de retorno da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, localizadas sob o viaduto, serão interditadas. A previsão é que a restrição ocorra até as 12 horas. Ela é necessária para a marcação dos locais onde serão feitas as perfurações para a execução da obra.

Durante o período, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Quem estiver na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no sentido avenida Champagnat para o Sesc, e precisar acessar a avenida Major Nicácio, em direção à avenida Presidente Vargas, deverá fazer o retorno no cruzamento com a rua Vicente Gramani e utilizar a alça localizada em frente à FDF (Faculdade de Direito de Franca).