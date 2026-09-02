A Prefeitura de Franca inicia nesta quarta-feira, 2, uma série de ações preparatórias para as obras de combate às enchentes no Córrego Cubatão, na região do Viaduto Dona Quita. As intervenções incluem a implantação da estrutura de apoio aos trabalhos, a marcação dos pontos de perfuração e mudanças temporárias no trânsito.
Desde as 7 horas desta quarta-feira, as duas pontes de retorno da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, localizadas sob o viaduto, serão interditadas. A previsão é que a restrição ocorra até as 12 horas. Ela é necessária para a marcação dos locais onde serão feitas as perfurações para a execução da obra.
Durante o período, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas. Quem estiver na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, no sentido avenida Champagnat para o Sesc, e precisar acessar a avenida Major Nicácio, em direção à avenida Presidente Vargas, deverá fazer o retorno no cruzamento com a rua Vicente Gramani e utilizar a alça localizada em frente à FDF (Faculdade de Direito de Franca).
No sentido contrário, os motoristas que desejarem acessar a Vila Santa Cruz poderão seguir até o cruzamento com a rua Voluntários da Franca para realizar o retorno. Outra alternativa será utilizar as alças da avenida Major Nicácio e os retornos existentes no canteiro central da própria via.
Trecho terá restrição de estacionamento
Também começa nesta semana a instalação de tapumes nas proximidades do Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca). Inicialmente, a faixa da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso mais próxima ao córrego Cubatão será interditada.
Com o objetivo de garantir a segurança durante os trabalhos e manter a fluidez do trânsito, ficará proibido parar e estacionar no trecho entre o Uni-Facef e a alça de acesso à avenida Major Nicácio.
A obra terá início com a interdição parcial de uma das faixas. Conforme o avanço dos serviços, poderá ser necessária a interdição total de algum dos sentidos da avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.
Para manter a circulação dos veículos nesses casos, os novos semáforos instalados na avenida Major Nicácio, nos cruzamentos com as ruas Thomaz Gonzaga e José Bartoci, serão acionados de acordo com a necessidade determinada pelo andamento das obras.
Investimento de R$ 40 milhões
As intervenções no Córrego Cubatão fazem parte de um conjunto de três projetos de combate às enchentes que serão executados pelo município.
Além do Cubatão, estão previstas obras no Córrego dos Bagres, na avenida Dr. Antônio Barbosa Filho, e na região do Jardim Palmeiras. Ao todo, os três projetos contam com investimentos de R$ 40 milhões, viabilizados por meio de um convênio entre a Prefeitura de Franca e o Governo Federal.
A recomendação é que os motoristas que circulam pela região do Viaduto Dona Quita redobrem a atenção durante o período de intervenções, respeitem a sinalização e utilizem as rotas alternativas indicadas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.