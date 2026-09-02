O cantor Péricles protagonizou um momento especial com um segurança durante sua apresentação em Franca, no último sábado, 30. Em meio ao show, o artista tirou a própria camisa e entregou a peça a Guilherme Ferrari, que trabalhava em frente ao palco.
O gesto aconteceu durante a 18ª Feijoada do Pinheiro, tradicional evento realizado na cidade. Imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais e mostram a reação do segurança ao receber o presente.
No vídeo, Péricles percebe Guilherme em frente ao palco e chama um integrante de sua equipe. Na sequência, começa a tirar a camisa colorida que vestia e entrega a peça ao profissional.
Guilherme é fã de longa data do cantor e contou que já havia tido a oportunidade de encontrá-lo em outras ocasiões. Desta vez, além de trabalhar na segurança da apresentação, teve um contato diferente com o artista.
Em uma publicação nas redes sociais, o segurança relatou que, próximo ao fim do show, decidiu pedir a camisa usada por Péricles. Inicialmente, o cantor respondeu em tom de brincadeira: “Eu só tenho essa!”. Pouco depois, decidiu presenteá-lo.
Para Guilherme, o presente ganhou um significado que vai além da lembrança do encontro com o ídolo. Segundo ele, a peça representa “representatividade, história, ancestralidade e a força da nossa luta”.
O segurança agradeceu publicamente a Péricles pelo gesto e afirmou que o momento ficará marcado para sempre.
O cantor também respondeu à publicação. Péricles revelou que havia percebido Guilherme acompanhando a apresentação mesmo enquanto trabalhava na segurança do evento.
“Eu vi você curtindo o show, mesmo trabalhando. E vibrei com sua presença e emoção. Um abraço”, escreveu o artista.
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