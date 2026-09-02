O cantor Péricles protagonizou um momento especial com um segurança durante sua apresentação em Franca, no último sábado, 30. Em meio ao show, o artista tirou a própria camisa e entregou a peça a Guilherme Ferrari, que trabalhava em frente ao palco.

O gesto aconteceu durante a 18ª Feijoada do Pinheiro, tradicional evento realizado na cidade. Imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais e mostram a reação do segurança ao receber o presente.

No vídeo, Péricles percebe Guilherme em frente ao palco e chama um integrante de sua equipe. Na sequência, começa a tirar a camisa colorida que vestia e entrega a peça ao profissional.