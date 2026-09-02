As matrículas para o ano letivo de 2027 na rede estadual de ensino de São Paulo começaram nesta terça-feira, 1º de setembro, e seguem até o dia 18. O cadastro é destinado a estudantes que atualmente não estão matriculados na rede estadual, como alunos de escolas particulares ou de outros estados, além daqueles que interromperam os estudos e pretendem retomá-los no próximo ano.

Ao todo, as cerca de 5 mil escolas da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) estão preparadas para receber os pedidos de matrícula. O procedimento pode ser realizado pela internet, por meio da Secretaria Escolar Digital, ou presencialmente em uma unidade da rede estadual ou em postos do Poupatempo.

Para fazer a pré-matrícula on-line, o interessado deve acessar a Secretaria Escolar Digital, selecionar a opção “inscrição para rede pública”, escolher o ano letivo de 2027 e preencher os dados solicitados, incluindo nome e e-mail.