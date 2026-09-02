As matrículas para o ano letivo de 2027 na rede estadual de ensino de São Paulo começaram nesta terça-feira, 1º de setembro, e seguem até o dia 18. O cadastro é destinado a estudantes que atualmente não estão matriculados na rede estadual, como alunos de escolas particulares ou de outros estados, além daqueles que interromperam os estudos e pretendem retomá-los no próximo ano.
Ao todo, as cerca de 5 mil escolas da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) estão preparadas para receber os pedidos de matrícula. O procedimento pode ser realizado pela internet, por meio da Secretaria Escolar Digital, ou presencialmente em uma unidade da rede estadual ou em postos do Poupatempo.
Para fazer a pré-matrícula on-line, o interessado deve acessar a Secretaria Escolar Digital, selecionar a opção “inscrição para rede pública”, escolher o ano letivo de 2027 e preencher os dados solicitados, incluindo nome e e-mail.
No atendimento presencial, é recomendado apresentar documento de identidade, comprovantes de residência e de escolaridade. Para estudantes menores de 18 anos, o cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis.
A distribuição dos alunos será feita considerando a proximidade entre a escola e o endereço residencial informado no momento da inscrição. O resultado final da alocação será divulgado em janeiro de 2027.
A rede estadual oferece vagas para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e finais, do 6º ao 9º ano, do Ensino Fundamental, além do Ensino Médio e da EJA (Educação de Jovens e Adultos), a partir do 6º ano do Ensino Fundamental.
As escolas contam com diferentes formatos de atendimento, incluindo unidades com horário parcial, escolas de tempo integral, com jornadas de sete ou nove horas diárias, e unidades que oferecem EJA nos modelos presencial e flexível.
Matrícula automática
Os aproximadamente 3 milhões de estudantes que já estão matriculados na rede estadual em 2026 não precisam realizar uma nova matrícula. Para esse grupo, a pré-matrícula para 2027 será feita automaticamente e a vaga está garantida para o próximo ano letivo.
A inscrição durante o período de 1º a 18 de setembro é necessária apenas para quem deseja solicitar mudança de escola. O pedido pode ser feito em razão de alteração de endereço ou por preferência por uma unidade específica, pelo site da Secretaria Escolar Digital ou presencialmente em uma escola estadual.
Alunos das redes municipais
Pais e responsáveis por estudantes atualmente matriculados nas redes municipais paulistas também podem consultar, desde esta terça-feira, 1º de setembro, a efetivação da pré-matrícula na rede estadual.
A medida contempla, por exemplo, alunos que estão no 5º ano do Ensino Fundamental e precisam ingressar no 6º ano em uma escola estadual porque a unidade municipal onde estudam não oferece os anos finais. Também estão incluídos estudantes do 9º ano que pretendem ingressar na 1ª série do Ensino Médio.
A consulta pode ser feita pela Secretaria Escolar Digital, em uma escola estadual ou nos postos do Poupatempo.
Caso o estudante não tenha sido alocado automaticamente em uma escola próxima de sua residência e a pré-matrícula não esteja ativa, é possível indicar até três unidades de preferência. Para isso, pais ou responsáveis devem comparecer presencialmente a uma escola estadual para realizar o registro.
EJA
Para quem pretende retomar os estudos, a Seduc-SP também oferece a EJA. No modelo de presença regular, as aulas são organizadas por termos e divididas em semestres. Para os anos finais do Ensino Fundamental, a idade mínima para ingresso é de 15 anos completos.
No Ensino Médio, além do modelo regular, 140 escolas distribuídas pela capital, região metropolitana, interior e litoral oferecem turmas de presença flexível no período noturno. A modalidade é destinada a estudantes a partir dos 18 anos e permite organizar o percurso formativo de acordo com as necessidades individuais.
Parte dessas unidades também oferece os anos finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, no formato flexível.
Tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, os estudantes podem solicitar o aproveitamento de estudos anteriores, desde que devidamente comprovados. Caso não possuam documentos como o histórico escolar, a unidade de ensino poderá aplicar avaliações diagnósticas para identificar o nível de conhecimento e definir a etapa adequada para o aluno.
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