Veja o obituário desta quarta-feira, 2, em Franca:
Nome: José Luiz Augusto
Idade: 79 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Penha Elizabeth Quinto
Idade: 65 anos
Local do velório: Cemitério Santo Agostinho
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 19h
Nome: Cícero Abilio de Andrade
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Conceição Aparecida de Jesus
Idade: 83 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Rosana dos Santos
Idade: 43 anos
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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