02 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 2, em Franca:

Nome: José Luiz Augusto 
Idade: 79 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Penha Elizabeth Quinto 
Idade: 65 anos
Local do velório: Cemitério Santo Agostinho
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 19h

Nome: Cícero Abilio de Andrade 
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Conceição Aparecida de Jesus 
Idade: 83 anos 
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Canaã
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Rosana dos Santos  
Idade: 43 anos 
Local do velório: Velório do Leporace, sala 1 
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 16h

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