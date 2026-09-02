Veja o obituário desta quarta-feira, 2, em Franca:

Nome: José Luiz Augusto

Idade: 79 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Penha Elizabeth Quinto

Idade: 65 anos

Local do velório: Cemitério Santo Agostinho

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 19h