Um homem foi flagrado agredindo uma mula nesta quarta-feira, 2, no Residencial Nova Franca, em Franca. As agressões foram registradas em vídeo por testemunhas.
Nas imagens, o homem aparece montado no animal e desfere golpes contra a região da cabeça da mula mais de uma vez. Segundo relatos de testemunhas, ele também estaria portando um facão.
Em determinado momento, o homem segue com a mula para uma área de mata. As imagens mostram que as agressões continuam no local.
A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após uma denúncia de maus-tratos e enviou uma equipe à região.
Quando os agentes chegaram, porém, o homem e o animal não foram encontrados.
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