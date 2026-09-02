02 de setembro de 2026
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MAUS-TRATOS

Homem é flagrado agredindo mula na cabeça em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem foi flagrado por testemunhas comentendo agressões
Homem foi flagrado por testemunhas comentendo agressões

Um homem foi flagrado agredindo uma mula nesta quarta-feira, 2, no Residencial Nova Franca, em Franca. As agressões foram registradas em vídeo por testemunhas.

Nas imagens, o homem aparece montado no animal e desfere golpes contra a região da cabeça da mula mais de uma vez. Segundo relatos de testemunhas, ele também estaria portando um facão.

Em determinado momento, o homem segue com a mula para uma área de mata. As imagens mostram que as agressões continuam no local.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após uma denúncia de maus-tratos e enviou uma equipe à região.

Quando os agentes chegaram, porém, o homem e o animal não foram encontrados. 

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