Um homem foi flagrado agredindo uma mula nesta quarta-feira, 2, no Residencial Nova Franca, em Franca. As agressões foram registradas em vídeo por testemunhas.

Nas imagens, o homem aparece montado no animal e desfere golpes contra a região da cabeça da mula mais de uma vez. Segundo relatos de testemunhas, ele também estaria portando um facão.

Em determinado momento, o homem segue com a mula para uma área de mata. As imagens mostram que as agressões continuam no local.