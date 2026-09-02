Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após ameaçar colocar fogo na própria casa com a mãe e a irmã dentro, na segunda-feira, 31, em Pedregulho, a 40 km de Franca. A ocorrência foi registrada como ameaça e violência doméstica.
Segundo informações registradas no caso, familiares relataram à Polícia Militar que o homem vinha apresentando comportamento agressivo desde que deixou a prisão, há cerca de cinco meses. Na segunda-feira, a situação teria se agravado durante um desentendimento dentro da residência.
Discussão começou durante tarefa doméstica
De acordo com o relato da família, a discussão começou depois que a mãe pediu ao filho que preparasse a própria alimentação enquanto ela lavava roupas.
O homem teria se exaltado e passado a gritar e xingar. Durante o desentendimento, ainda segundo o relato, ele teria defecado em um balde e ameaçado espalhar as fezes pela casa.
Diante da situação, a mãe e a irmã disseram que acionariam a Polícia Militar. Foi nesse momento que, segundo elas, o homem teria ameaçado colocar fogo na residência com as duas dentro.
Polícia foi acionada
Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o suspeito na garagem. Conforme o registro da ocorrência, ele teria afirmado que não sairia do local e questionado a presença da equipe.
Os policiais informaram o homem sobre a situação de flagrante decorrente das ameaças. Como ele não saiu espontaneamente da garagem, os agentes entraram no local, realizaram a abordagem e o algemaram.
Após a detenção, o suspeito foi encaminhado à Santa Casa de Pedregulho, onde passou por avaliação médica. Segundo o registro, não foram constatadas lesões ou outras alterações.
Na sequência, as partes foram levadas à Delegacia de Pedregulho. A ocorrência foi registrada como ameaça e violência doméstica, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.
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