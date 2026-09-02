02 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Após defecar em balde, homem ameaça incendiar casa em Pedregulho

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
CPJ (Central de Policia Judiciária) de Franca
CPJ (Central de Policia Judiciária) de Franca

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após ameaçar colocar fogo na própria casa com a mãe e a irmã dentro, na segunda-feira, 31, em Pedregulho, a 40 km de Franca. A ocorrência foi registrada como ameaça e violência doméstica.

Segundo informações registradas no caso, familiares relataram à Polícia Militar que o homem vinha apresentando comportamento agressivo desde que deixou a prisão, há cerca de cinco meses. Na segunda-feira, a situação teria se agravado durante um desentendimento dentro da residência.

Discussão começou durante tarefa doméstica

De acordo com o relato da família, a discussão começou depois que a mãe pediu ao filho que preparasse a própria alimentação enquanto ela lavava roupas.

O homem teria se exaltado e passado a gritar e xingar. Durante o desentendimento, ainda segundo o relato, ele teria defecado em um balde e ameaçado espalhar as fezes pela casa.

Diante da situação, a mãe e a irmã disseram que acionariam a Polícia Militar. Foi nesse momento que, segundo elas, o homem teria ameaçado colocar fogo na residência com as duas dentro.

Polícia foi acionada

Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o suspeito na garagem. Conforme o registro da ocorrência, ele teria afirmado que não sairia do local e questionado a presença da equipe.

Os policiais informaram o homem sobre a situação de flagrante decorrente das ameaças. Como ele não saiu espontaneamente da garagem, os agentes entraram no local, realizaram a abordagem e o algemaram.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado à Santa Casa de Pedregulho, onde passou por avaliação médica. Segundo o registro, não foram constatadas lesões ou outras alterações.

Na sequência, as partes foram levadas à Delegacia de Pedregulho. A ocorrência foi registrada como ameaça e violência doméstica, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

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