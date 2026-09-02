Um homem de 32 anos foi preso em flagrante após ameaçar colocar fogo na própria casa com a mãe e a irmã dentro, na segunda-feira, 31, em Pedregulho, a 40 km de Franca. A ocorrência foi registrada como ameaça e violência doméstica.

Segundo informações registradas no caso, familiares relataram à Polícia Militar que o homem vinha apresentando comportamento agressivo desde que deixou a prisão, há cerca de cinco meses. Na segunda-feira, a situação teria se agravado durante um desentendimento dentro da residência.

Discussão começou durante tarefa doméstica

De acordo com o relato da família, a discussão começou depois que a mãe pediu ao filho que preparasse a própria alimentação enquanto ela lavava roupas.