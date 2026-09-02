Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 1º, no Jardim Palma, em Franca. Outro homem que estava no local fugiu durante a abordagem.

Segundo o registro da ocorrência, o jovem estava em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes quando foi abordado pelos policiais.

Durante a averiguação, os agentes encontraram uma pochete escondida sob uma blusa. Dentro dela havia 14 porções grandes de uma substância semelhante à maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de plástico-filme.