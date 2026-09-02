02 de setembro de 2026
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TRÁFICO

PM prende homem com 14 porções de maconha no Jardim Palma

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Viatura da Polícia Militar, em frente à CPJ de Franca
Viatura da Polícia Militar, em frente à CPJ de Franca

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 1º, no Jardim Palma, em Franca. Outro homem que estava no local fugiu durante a abordagem.

Segundo o registro da ocorrência, o jovem estava em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes quando foi abordado pelos policiais.

Durante a averiguação, os agentes encontraram uma pochete escondida sob uma blusa. Dentro dela havia 14 porções grandes de uma substância semelhante à maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de plástico-filme.

Questionado, o suspeito negou ser o proprietário da droga e afirmou que seria apenas usuário. Ele também não informou a identidade do homem que fugiu.

O jovem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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