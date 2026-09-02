Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 1º, no Jardim Palma, em Franca. Outro homem que estava no local fugiu durante a abordagem.
Segundo o registro da ocorrência, o jovem estava em um ponto conhecido pela venda de entorpecentes quando foi abordado pelos policiais.
Durante a averiguação, os agentes encontraram uma pochete escondida sob uma blusa. Dentro dela havia 14 porções grandes de uma substância semelhante à maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de plástico-filme.
Questionado, o suspeito negou ser o proprietário da droga e afirmou que seria apenas usuário. Ele também não informou a identidade do homem que fugiu.
O jovem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
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