Uma colisão frontal entre dois carros deixou uma pessoa ferida na noite desta terça-feira, 1º, na rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).

O acidente aconteceu no km 19, no sentido Ibiraci, próximo ao antigo posto da guarda. Os veículos envolvidos foram um Chevrolet Celta e um Fiat Argo.

Com a força da batida, o Celta saiu da pista e capotou. Um dos ocupantes ficou ferido e precisou ser socorrido para a Santa Casa de Ibiraci. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.