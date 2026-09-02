Uma colisão frontal entre dois carros deixou uma pessoa ferida na noite desta terça-feira, 1º, na rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).
O acidente aconteceu no km 19, no sentido Ibiraci, próximo ao antigo posto da guarda. Os veículos envolvidos foram um Chevrolet Celta e um Fiat Argo.
Com a força da batida, o Celta saiu da pista e capotou. Um dos ocupantes ficou ferido e precisou ser socorrido para a Santa Casa de Ibiraci. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
O motorista do Fiat Argo não foi encontrado no local do acidente.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. Durante o atendimento, motoristas que trafegavam pelo trecho precisaram redobrar a atenção nos dois sentidos da rodovia.
As circunstâncias e as causas da colisão deverão ser apuradas.
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