Um homem em situação de rua ficou ferido na noite desta terça-feira, 1º, após ser atropelado por um ônibus na rua General Telles, no bairro Estação, em Franca. Segundo testemunhas, o coletivo havia saído da rua Gonçalves Dias e, ao acessar a General Telles, atingiu o pedestre.
Com o impacto, o homem caiu e bateu a cabeça. Mesmo ferido, ele chegou a dizer que queria deixar o local sem receber atendimento, mas foi impedido pelo motorista do ônibus.
A vítima também relatou que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente.
Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorreu o homem até o Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.
Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
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