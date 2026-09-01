02 de setembro de 2026
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FICOU FERIDO

Homem em situação de rua é atropelado por ônibus na Estação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Socorristas do Samu realizando o atendimento ao homem
Socorristas do Samu realizando o atendimento ao homem

Um homem em situação de rua ficou ferido na noite desta terça-feira, 1º, após ser atropelado por um ônibus na rua General Telles, no bairro Estação, em Franca. Segundo testemunhas, o coletivo havia saído da rua Gonçalves Dias e, ao acessar a General Telles, atingiu o pedestre.

Com o impacto, o homem caiu e bateu a cabeça. Mesmo ferido, ele chegou a dizer que queria deixar o local sem receber atendimento, mas foi impedido pelo motorista do ônibus.

A vítima também relatou que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorreu o homem até o Pronto-socorro Municipal “Dr. Álvaro Azzuz”.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

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