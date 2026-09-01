Um homem em situação de rua ficou ferido na noite desta terça-feira, 1º, após ser atropelado por um ônibus na rua General Telles, no bairro Estação, em Franca. Segundo testemunhas, o coletivo havia saído da rua Gonçalves Dias e, ao acessar a General Telles, atingiu o pedestre.

Com o impacto, o homem caiu e bateu a cabeça. Mesmo ferido, ele chegou a dizer que queria deixar o local sem receber atendimento, mas foi impedido pelo motorista do ônibus.

A vítima também relatou que havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente.