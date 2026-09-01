O metalúrgico Vitor Faciroli Julio, de 23 anos, procurado pela Justiça de Franca por suspeita de homicídio, foi preso na noite dessa segunda-feira, 31, em Barretos. Ele é acusado de matar a tiros o entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, em março deste ano, no Residencial Palermo, na região Oeste de Franca.
Vitor estava foragido desde julho, quando a Justiça decretou a prisão preventiva dele após pedido da Polícia Civil. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado pelo relacionamento entre Diego e a então companheira do suspeito.
De acordo com a Polícia Civil, Vitor teria comprado uma pistola calibre .380 por R$ 10 mil e ido até a casa de Diego. A vítima foi atingida por vários disparos.
Diego chegou a ser socorrido com vida e levado para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos.
Investigação
Segundo a investigação, Vitor descobriu que a companheira mantinha um relacionamento com Diego após encontrar mensagens trocadas entre os dois.
Durante depoimento à Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e afirmou que foi até a casa da vítima com a intenção de matá-la.
Ainda segundo o depoimento, Vitor pegou uma motocicleta emprestada, retirou a placa do veículo para dificultar sua identificação e seguiu até o endereço de Diego.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem em uma motocicleta vermelha passou pela rua, parou em frente à casa da vítima e efetuou os disparos sem descer do veículo.
Após o crime, Vitor fugiu e teria se escondido em uma chácara em Ituverava. A arma usada no homicídio também foi escondida e, segundo a Polícia Civil, o investigado havia se comprometido a entregá-la para a realização de perícia.
Vítima morreu após ser baleada
Diego estava saindo de casa de motocicleta quando foi surpreendido pelos disparos. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu fechar o portão da residência antes de ser socorrido.
O jovem foi levado para a Santa Casa de Franca e passou por cirurgia de emergência após sofrer duas paradas cardíacas. Um dos tiros atingiu a veia cava, provocando uma grande hemorragia.
Apesar dos esforços da equipe médica, Diego morreu no dia seguinte.
Prisão
Vitor foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. Após permanecer foragido desde julho, ele foi localizado e preso em Barretos.
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