O metalúrgico Vitor Faciroli Julio, de 23 anos, procurado pela Justiça de Franca por suspeita de homicídio, foi preso na noite dessa segunda-feira, 31, em Barretos. Ele é acusado de matar a tiros o entregador Diego Pereira de Almeida, de 20 anos, em março deste ano, no Residencial Palermo, na região Oeste de Franca.

Vitor estava foragido desde julho, quando a Justiça decretou a prisão preventiva dele após pedido da Polícia Civil. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado pelo relacionamento entre Diego e a então companheira do suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, Vitor teria comprado uma pistola calibre .380 por R$ 10 mil e ido até a casa de Diego. A vítima foi atingida por vários disparos.