O barulho de uma forte colisão fez Luciano Souza Santos voltar às pressas ao lava-jato que mantém no bairro Estação, em Franca. Uma caminhonete havia invadido o estabelecimento após um acidente no cruzamento da rua General Telles com a avenida Rio Branco, na tarde de domingo, 30.
Luciano havia acabado de entregar um carro a um cliente e, pouco depois, deixou o próprio veículo no lava-jato antes de ir para casa descansar. Foi quando ouviu o impacto.
“De repente, escutei um barulho. Quando eu saí aqui para fora, a caminhonete estava ali dentro do muro (…) foi muito assustador.”
Imagens de uma câmera de segurança mostram que a Fiat Toro foi lançada contra o muro do estabelecimento após a colisão com um Nissan Kicks. Com a força do impacto, parte do muro e das grades foi destruída.
Medo pelo cachorro
No primeiro momento, além de se deparar com os estragos, Luciano ficou preocupado com o cachorro, que desapareceu após a batida.
“Eu fiquei descontrolado, né? Porque eu tinha o meu cachorrinho e ele desapareceu na hora. Eu achei que ele estava debaixo dos blocos ali, debaixo da caminhonete.”
A preocupação aumentou diante da quantidade de destroços deixados no local. O acidente também provocou danos na estrutura de uma loja.
Apesar da violência da colisão, ninguém morreu.
Prejuízo no lava-jato
Agora, Luciano precisa reconstruir o muro para voltar a garantir a segurança do estabelecimento e dos veículos deixados por clientes.
“O muro tem que levantar, porque não pode ficar aberto. Tem carro de cliente aqui dentro. Mas eu estou no controle. Não morreu ninguém. Agora é só arrumar os destroços.”
Segundo o dono do lava-jato, o cruzamento onde ocorreu a batida é considerado perigoso e colisões são frequentes na região.
Segundo a Polícia Militar, o motorista da Toro apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi detido. O filho dele também foi detido por desacato após ofender policiais.
Os dois foram levados para a Central de Polícia Judiciária, onde foram ouvidos e liberados.
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