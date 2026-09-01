O barulho de uma forte colisão fez Luciano Souza Santos voltar às pressas ao lava-jato que mantém no bairro Estação, em Franca. Uma caminhonete havia invadido o estabelecimento após um acidente no cruzamento da rua General Telles com a avenida Rio Branco, na tarde de domingo, 30.

Luciano havia acabado de entregar um carro a um cliente e, pouco depois, deixou o próprio veículo no lava-jato antes de ir para casa descansar. Foi quando ouviu o impacto.

“De repente, escutei um barulho. Quando eu saí aqui para fora, a caminhonete estava ali dentro do muro (…) foi muito assustador.”