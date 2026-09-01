Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um Chevrolet Onix nessa segunda-feira, 31, na rua Cesário João Careta, no Jardim Ângela Rosa, em Franca. A colisão aconteceu quando o carro realizou uma conversão na via, e a motocicleta, que seguia pela faixa da esquerda, não conseguiu frear a tempo.

O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança da região, que mostraram que o motociclista atingiu a lateral do Onix. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto.

A colisão provocou danos consideráveis nos dois veículos. O acidente mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi acionada para prestar atendimento ao motociclista.