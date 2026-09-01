01 de setembro de 2026
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VEJA

Motociclista fica ferido após bater em Onix no Ângela Rosa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Momento da batida entre o Onix e a motocicleta na Rua Cesário João Careta, no Jardim Ângela Rosa
Momento da batida entre o Onix e a motocicleta na Rua Cesário João Careta, no Jardim Ângela Rosa

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um Chevrolet Onix nessa segunda-feira, 31, na rua Cesário João Careta, no Jardim Ângela Rosa, em Franca. A colisão aconteceu quando o carro realizou uma conversão na via, e a motocicleta, que seguia pela faixa da esquerda, não conseguiu frear a tempo.

O acidente foi registrado pelas câmeras de segurança da região, que mostraram que o motociclista atingiu a lateral do Onix. Com o impacto, ele perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto.

A colisão provocou danos consideráveis nos dois veículos. O acidente mobilizou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi acionada para prestar atendimento ao motociclista.

O motociclista recebeu os primeiros cuidados ainda no local e foi levado pelo Samu até uma unidade de atendimento.

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