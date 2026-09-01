O Franca Basquete conheceu nesta terça-feira, 1º, os adversários da primeira fase da BCLA (Basketball Champions League Americas) 2026/2027. O clube francano está no Grupo D, ao lado de Quimsa, da Argentina, e Aguada, do Uruguai, conforme sorteio realizado pela Fiba (Federação Internacional de Basquetebol).

Como campeão do último NBB, o Franca foi um dos cabeças de chave. Atual vice-campeão continental e pentacampeão nacional, o time é um dos três representantes brasileiros na competição, ao lado de Pinheiros, vice do NBB, e Minas.

A tabela com as datas e os horários dos jogos ainda será definida pela federação.

Sistema de disputa