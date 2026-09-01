O Franca Basquete conheceu nesta terça-feira, 1º, os adversários da primeira fase da BCLA (Basketball Champions League Americas) 2026/2027. O clube francano está no Grupo D, ao lado de Quimsa, da Argentina, e Aguada, do Uruguai, conforme sorteio realizado pela Fiba (Federação Internacional de Basquetebol).
Como campeão do último NBB, o Franca foi um dos cabeças de chave. Atual vice-campeão continental e pentacampeão nacional, o time é um dos três representantes brasileiros na competição, ao lado de Pinheiros, vice do NBB, e Minas.
A tabela com as datas e os horários dos jogos ainda será definida pela federação.
Sistema de disputa
Na primeira fase, cada equipe sediará uma rodada completa dentro do próprio grupo. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em série melhor de três jogos.
A equipe com a melhor campanha terá o direito de decidir em casa o terceiro jogo, caso seja necessário.
Na sequência, será realizado o Final Four, com semifinal e final em jogos únicos. A sede ainda será definida.
O campeão da BCLA 2026/27 representará o continente na Copa Intercontinental da Fiba. Na temporada passada, o Boca Juniors conquistou o título ao vencer o Franca em casa.
Confira os grupos
- Grupo A: Real Estelí (Nicarágua), Astros (México) e Guaiqueríes (Venezuela).
- Grupo B: Peñarol (Uruguai), Ferro (Argentina) e Minas (Brasil).
- Grupo C: Gimnasia (Argentina), Pinheiros (Brasil) e Biguá (Uruguai).
- Grupo D: Franca (Brasil), Quimsa (Argentina) e Aguada (Uruguai).
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