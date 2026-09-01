Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, 31, após agredir a própria irmã com golpes de madeira em Jeriquara. A ocorrência foi registrada por volta das 21h56, segundo a Polícia Militar.

Os policiais foram acionados e encontraram a mulher com um corte na cabeça, provocado durante a agressão. Ela foi socorrida.

O homem foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica.