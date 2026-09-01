01 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Homem bate na irmã com madeira, causa corte e é preso na região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde o caso foi registrado

Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, 31, após agredir a própria irmã com golpes de madeira em Jeriquara. A ocorrência foi registrada por volta das 21h56, segundo a Polícia Militar.

Os policiais foram acionados e encontraram a mulher com um corte na cabeça, provocado durante a agressão. Ela foi socorrida.

O homem foi detido e encaminhado para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi preso em flagrante pelo crime de violência doméstica.

O motivo da briga não foi divulgado.

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