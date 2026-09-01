A Câmara Municipal de Franca aprovou, em segunda votação e por unanimidade, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. A estimativa de arrecadação para o próximo ano é de R$ 1,82 bilhão, cerca de R$ 39 milhões acima do previsto para 2026.
O valor representa crescimento de 2,2% em relação à estimativa de R$ 1,78 bilhão para este ano. Do total previsto para 2027, R$ 1,69 bilhão ficará sob responsabilidade da Prefeitura.
Entre as autarquias, o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) terá previsão de R$ 84,6 milhões, enquanto a FDF (Faculdade de Direito de Franca) contará com R$ 33,9 milhões e o Sassom (Serviço de Assistência e Seguro Social dos Municipiários), com R$ 12,2 milhões.
Emendas parlamentares
O projeto também regulamenta as emendas parlamentares individuais. A reserva destinada ao orçamento impositivo será de R$ 21,3 milhões, com uma cota de aproximadamente R$ 1,42 milhão para cada vereador indicar recursos.
Fonte do montante
A maior parte dos recursos previstos para 2027 virá de receitas tributárias próprias e transferências constitucionais dos governos estadual e federal. Veja abaixo:
- Impostos municipais (IPTU, ISS, ITBI e IRRF): R$ 598,07 milhões;
- Transferências do Estado: R$ 423,77 milhões em receitas correntes e R$ 15,24 milhões em transferências de capital;
- Transferências da União: R$ 298,66 milhões em receitas correntes e R$ 11,97 milhões destinados a investimentos;
- Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica): R$ 255,15 milhões para manutenção e desenvolvimento da Educação Básica;
- Alienação de bens imóveis: previsão de arrecadação de R$ 12,69 milhões com a venda de imóveis pertencentes ao patrimônio municipal.
Investimentos
Entre as áreas da Prefeitura com maiores valores previstos para investimentos em 2027 estão Educação, com R$ 522,7 milhões, e Saúde, com R$ 504,5 milhões.
Também aparecem Meio Ambiente, com R$ 137,4 milhões; Ação Social, com R$ 107 milhões; e Segurança, com R$ 58,5 milhões.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.