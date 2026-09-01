A Câmara Municipal de Franca aprovou, em segunda votação e por unanimidade, a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. A estimativa de arrecadação para o próximo ano é de R$ 1,82 bilhão, cerca de R$ 39 milhões acima do previsto para 2026.

O valor representa crescimento de 2,2% em relação à estimativa de R$ 1,78 bilhão para este ano. Do total previsto para 2027, R$ 1,69 bilhão ficará sob responsabilidade da Prefeitura.

Entre as autarquias, o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) terá previsão de R$ 84,6 milhões, enquanto a FDF (Faculdade de Direito de Franca) contará com R$ 33,9 milhões e o Sassom (Serviço de Assistência e Seguro Social dos Municipiários), com R$ 12,2 milhões.

Emendas parlamentares