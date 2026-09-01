O Franca Mustangs fará, pela primeira vez, uma partida do Campeonato Paulista de Flag Football x8 em Franca. A equipe enfrenta o São Carlos Bulldogs às 9h de domingo, 13 de setembro, no gramado do Champagnat, na abertura de uma rodada tripla válida pela competição organizada pela Associação Pró Futebol Americano (APFA).

A entrada será gratuita. O evento também terá arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados posteriormente a uma instituição da cidade. Os três jogos da rodada terão transmissão ao vivo pelo YouTube, com narração e comentários.

Mustangs busca melhores posições

O Franca Mustangs ocupa atualmente a terceira colocação da Conferência Caipira e tem campanha de três vitórias e uma derrota em quatro partidas disputadas na temporada regular.