O Franca Mustangs fará, pela primeira vez, uma partida do Campeonato Paulista de Flag Football x8 em Franca. A equipe enfrenta o São Carlos Bulldogs às 9h de domingo, 13 de setembro, no gramado do Champagnat, na abertura de uma rodada tripla válida pela competição organizada pela Associação Pró Futebol Americano (APFA).
A entrada será gratuita. O evento também terá arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados posteriormente a uma instituição da cidade. Os três jogos da rodada terão transmissão ao vivo pelo YouTube, com narração e comentários.
Mustangs busca melhores posições
O Franca Mustangs ocupa atualmente a terceira colocação da Conferência Caipira e tem campanha de três vitórias e uma derrota em quatro partidas disputadas na temporada regular.
A equipe estreou com derrota para o Weavers por 29 a 2, em 29 de março, em São Carlos. Depois, venceu o CTT Sharks por 24 a 14, em 17 de maio, e o Indaiatuba Alpacas por 12 a 6, em 16 de agosto. No compromisso mais recente, superou o Limeira Tomahawk por 42 a 6, em 30 de agosto, em Limeira.
Com duas rodadas ainda pela frente na temporada regular, o Mustangs disputa agora posições para definir as seeds do Wild Card. Segundo a equipe, o time pode terminar essa etapa com campanha de 5-1 e igualar a melhor campanha da conferência.
O Mustangs, até o momento, possui a melhor defesa do campeonato.
Mustangs mira vitória em casa e vaga direta nos playoffs
Quarterback e capitão do Mustangs, Jonas Ricardo destaca a experiência do adversário e prevê um confronto equilibrado. Segundo ele, os Bulldogs são uma equipe “experiente e muito tradicional no cenário do Flag”. Por isso, o time de Franca pretende aproveitar a semana de preparação para buscar a vitória diante da torcida e conquistar a seed 2, posição que garante uma colocação mais favorável na fase eliminatória.
A expectativa também é de uma disputa difícil nos playoffs. O presidente do Mustangs, Gabriel Gomes, reconhece que o título é possível, mas afirma que o favoritismo está com as equipes que já disputam o campeonato há mais tempo. “Não acho que seja impossível sermos campeões, mas o favoritismo é de todas as outras equipes que disputam”, afirma.
Para Gabriel, no entanto, a equipe precisa concentrar esforços inicialmente no Wild Card. Ele ressalta que os adversários têm mais experiência na competição, mas avalia que isso também tira parte da pressão sobre o Mustangs. “Claro que queremos sair com o troféu, e temos capacidade para isso, mas primeiro queremos trabalhar pesado no Wild Card”, diz.
Além da preparação para a competição, o confronto também marca um momento especial para jogadores que construíram sua trajetória dentro do Mustangs. É o caso do cornerback Kevin Faleiros Silva Dadonas, que lembra do primeiro contato com o futebol americano e com a equipe. Convidado por um amigo para participar de um treino, ele afirma que inicialmente foi apenas por curiosidade e sequer conhecia o esporte.
Com o passar do tempo, Kevin diz que encontrou no Mustangs uma família e passou a se sentir honrado em defender a equipe em campo. “São meus irmãos de batalha e me alegra muito vestir uma camisa com uma história tão bonita, que representa o futebol americano em Franca”, afirma.
Rodada tripla em Franca
A partida contra o São Carlos Bulldogs será o primeiro dos três confrontos programados para o dia 13 de setembro no Champagnat.
Às 11h, o SP Tigers enfrenta o UFABC Green Reapers. Na sequência, às 13h, Limeira Tomahawk e Osasco Black Phanters encerram a rodada.
O confronto será especial para o Mustangs por marcar a primeira vez que a equipe disputará uma partida da competição como anfitriã em Franca.
Depois do jogo em casa, o time francano encerra sua participação na temporada regular contra o Leme Lizards, em São Paulo, no dia 20 de setembro.
Mata-mata
Após a temporada regular, a competição terá as fases de Wild Card, semifinais e finais, previstas para outubro e novembro. O Mustangs afirma que já está matematicamente classificado para a sequência da competição e, nas duas últimas rodadas, concentra a disputa nas melhores posições para o Wild Card, fase de playoffs.
Campanha do Franca Mustangs
- Weavers 29 x 2 Mustangs — 29/03
- Mustangs 24 x 14 CTT Sharks — 17/05
- Mustangs 12 x 6 Indaiatuba Alpacas — 16/08
- Mustangs 42 x 6 Limeira Tomahawk — 30/08
- Mustangs x São Carlos Bulldogs — 13/09, em Franca
- Mustangs x Leme Lizards — 20/09, em São Paulo
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