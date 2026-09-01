Mario Sergio Souza, de 37 anos, morador de Pedregulho, está desaparecido desde julho deste ano. Segundo familiares, ele saiu de casa, pegou uma van e desembarcou na Vila São Sebastião, em Franca. Desde então, não foi mais visto e não houve novas informações sobre seu paradeiro.
Ele trabalhava como servente e morava no bairro Bela Vista, em Pedregulho. De acordo com os familiares, eles não sabiam que Mario pretendia viajar para Franca. A suspeita de que ele teria ido para a cidade surgiu após pessoas relatarem que o viram no ponto de embarque da van.
Diante da informação, os familiares entraram em contato com a responsável pelo transporte, que confirmou o embarque com destino a Franca.
Até o momento, não foram obtidas imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o trajeto ou a localização dele após o desembarque.
Ainda segundo os familiares, esta é a primeira vez que Mario desaparece. Eles afirmam que ele nunca havia saído sem dar notícias, o que aumentou a preocupação.
Mario é solteiro e sem filhos. O desaparecimento é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo pode entrar em contato pelo telefone (16) 99225-6395.
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