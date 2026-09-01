Mario Sergio Souza, de 37 anos, morador de Pedregulho, está desaparecido desde julho deste ano. Segundo familiares, ele saiu de casa, pegou uma van e desembarcou na Vila São Sebastião, em Franca. Desde então, não foi mais visto e não houve novas informações sobre seu paradeiro.

Ele trabalhava como servente e morava no bairro Bela Vista, em Pedregulho. De acordo com os familiares, eles não sabiam que Mario pretendia viajar para Franca. A suspeita de que ele teria ido para a cidade surgiu após pessoas relatarem que o viram no ponto de embarque da van.

Diante da informação, os familiares entraram em contato com a responsável pelo transporte, que confirmou o embarque com destino a Franca.