O Corpo de Bombeiros realiza buscas nesta terça-feira, 1º, por um jovem de 24 anos que desapareceu após entrar na água da Cachoeira dos Dourados, em Nuporanga. A suspeita é de que Leonardo Lopes de Souza tenha se afogado enquanto nadava no local, na tarde dessa segunda-feira, 31.

Leonardo estava acompanhado da mulher para visitar a cachoeira. Segundo as informações registradas sobre o caso, ele entrou na água e, momentos depois, não foi mais visto.

Natural de Belo Horizonte (MG), o jovem mora há alguns anos em Franca.

Buscas mobilizam equipes da região