01 de setembro de 2026
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RIO SAPUCAÍ

Bombeiros buscam jovem de Franca desaparecido em cachoeira

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Leonardo Lopes de Souza, de 24 anos, está desaparecido
Leonardo Lopes de Souza, de 24 anos, está desaparecido

O Corpo de Bombeiros realiza buscas nesta terça-feira, 1º, por um jovem de 24 anos que desapareceu após entrar na água da Cachoeira dos Dourados, em Nuporanga. A suspeita é de que Leonardo Lopes de Souza tenha se afogado enquanto nadava no local, na tarde dessa segunda-feira, 31.

Leonardo estava acompanhado da mulher para visitar a cachoeira. Segundo as informações registradas sobre o caso, ele entrou na água e, momentos depois, não foi mais visto.

Natural de Belo Horizonte (MG), o jovem mora há alguns anos em Franca.

Buscas mobilizam equipes da região

As buscas são realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros de Franca e Orlândia. Os trabalhos começaram logo após o desaparecimento e continuam na tentativa de localizar o jovem.

A ocorrência mobiliza equipes especializadas em buscas em ambiente aquático.

Local é frequentado por banhistas

A Cachoeira dos Dourados é formada pelo Rio Sapucaí e está localizada entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista.

O local possui placas de sinalização que proíbem o banho, mas ainda assim é frequentado por pessoas que entram na água.

As circunstâncias do desaparecimento serão apuradas pelas autoridades.

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