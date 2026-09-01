O Corpo de Bombeiros realiza buscas nesta terça-feira, 1º, por um jovem de 24 anos que desapareceu após entrar na água da Cachoeira dos Dourados, em Nuporanga. A suspeita é de que Leonardo Lopes de Souza tenha se afogado enquanto nadava no local, na tarde dessa segunda-feira, 31.
Leonardo estava acompanhado da mulher para visitar a cachoeira. Segundo as informações registradas sobre o caso, ele entrou na água e, momentos depois, não foi mais visto.
Natural de Belo Horizonte (MG), o jovem mora há alguns anos em Franca.
Buscas mobilizam equipes da região
As buscas são realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros de Franca e Orlândia. Os trabalhos começaram logo após o desaparecimento e continuam na tentativa de localizar o jovem.
A ocorrência mobiliza equipes especializadas em buscas em ambiente aquático.
Local é frequentado por banhistas
A Cachoeira dos Dourados é formada pelo Rio Sapucaí e está localizada entre os municípios de Nuporanga e São José da Bela Vista.
O local possui placas de sinalização que proíbem o banho, mas ainda assim é frequentado por pessoas que entram na água.
As circunstâncias do desaparecimento serão apuradas pelas autoridades.
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