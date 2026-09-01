01 de setembro de 2026
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MAUS-TRATOS

Idoso de 75 anos é acusado de abusar de cachorro em Restinga

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca
Caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca

Um homem de 75 anos é investigado pela Polícia Civil por suspeita de maus-tratos e zoofilia contra um cão de pequeno porte, em Restinga. O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia do município na segunda-feira, 31.

Na sexta-feira, 28, por volta das 2h, seu sobrinho estava dormindo quando foi acordado pelos latidos e gemidos de dor do animal, que pertence à sua tia.

Ao verificar a situação, a testemunha afirmou ter flagrado o homem praticando atos de natureza sexual contra o cão. A conduta teria sido interrompida imediatamente.

A Polícia Militar não foi acionada naquele momento, porque a responsável pelo animal teria informado que resolveria a situação e retiraria o homem da residência.

Por volta das 19h do mesmo dia, entretanto, o homem teria retornado ao imóvel e afirmado que permaneceria no local. Diante disso, a Polícia Militar foi acionada.

Um médico-veterinário da Prefeitura de Restinga também foi chamado para avaliar o animal. Após o atendimento, foi elaborado um laudo técnico sobre as condições de saúde do cão, documento que deverá auxiliar nas investigações. O homem está solto.

A Polícia Civil registrou a ocorrência e deverá adotar as medidas de polícia judiciária necessárias para apurar os fatos e esclarecer as circunstâncias do caso.

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