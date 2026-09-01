Um homem de 75 anos é investigado pela Polícia Civil por suspeita de maus-tratos e zoofilia contra um cão de pequeno porte, em Restinga. O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia do município na segunda-feira, 31.

Na sexta-feira, 28, por volta das 2h, seu sobrinho estava dormindo quando foi acordado pelos latidos e gemidos de dor do animal, que pertence à sua tia.

Ao verificar a situação, a testemunha afirmou ter flagrado o homem praticando atos de natureza sexual contra o cão. A conduta teria sido interrompida imediatamente.