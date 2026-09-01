Um enfermeiro de 28 anos foi agredido por um paciente de 35 anos dentro do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) do bairro Estação, em Franca, na segunda-feira, 31. A Guarda Civil Municipal foi acionada para prestar apoio à unidade após o suspeito deixar o local.
Segundo informações da ocorrência, o homem fugiu logo após a agressão. Com as características repassadas pelas equipes do Caps, os guardas municipais Roberto, Tiradentes, Barcelos e Da Cruz iniciaram buscas pela região e conseguiram localizá-lo nas proximidades.
Suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem
De acordo com a GCM, ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir a pé. Durante a abordagem, ele teria passado a ofender os agentes e oferecido resistência, sendo necessário contê-lo.
Após a detenção, o suspeito foi conduzido juntamente com o enfermeiro para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.
Caso foi registrado como lesão corporal
A ocorrência foi registrada como desacato, lesão corporal e resistência.
O profissional de saúde recebeu uma requisição para exame de corpo de delito e precisou passar por atendimento médico em razão das agressões sofridas.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem possui registros anteriores relacionados a casos de violência doméstica e lesão corporal.
Após ser ouvido pela autoridade policial, o suspeito foi liberado.
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