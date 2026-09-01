Um enfermeiro de 28 anos foi agredido por um paciente de 35 anos dentro do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) do bairro Estação, em Franca, na segunda-feira, 31. A Guarda Civil Municipal foi acionada para prestar apoio à unidade após o suspeito deixar o local.

Segundo informações da ocorrência, o homem fugiu logo após a agressão. Com as características repassadas pelas equipes do Caps, os guardas municipais Roberto, Tiradentes, Barcelos e Da Cruz iniciaram buscas pela região e conseguiram localizá-lo nas proximidades.

Suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem

De acordo com a GCM, ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir a pé. Durante a abordagem, ele teria passado a ofender os agentes e oferecido resistência, sendo necessário contê-lo.