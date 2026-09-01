01 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

Paciente agride enfermeiro em Caps e acaba detido em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Homem foi detido e apresentado na Central de Polícia Judiciária
Homem foi detido e apresentado na Central de Polícia Judiciária

Um enfermeiro de 28 anos foi agredido por um paciente de 35 anos dentro do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) do bairro Estação, em Franca, na segunda-feira, 31. A Guarda Civil Municipal foi acionada para prestar apoio à unidade após o suspeito deixar o local.

Segundo informações da ocorrência, o homem fugiu logo após a agressão. Com as características repassadas pelas equipes do Caps, os guardas municipais Roberto, Tiradentes, Barcelos e Da Cruz iniciaram buscas pela região e conseguiram localizá-lo nas proximidades.

Suspeito tentou fugir e resistiu à abordagem

De acordo com a GCM, ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir a pé. Durante a abordagem, ele teria passado a ofender os agentes e oferecido resistência, sendo necessário contê-lo.

Após a detenção, o suspeito foi conduzido juntamente com o enfermeiro para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

Caso foi registrado como lesão corporal

A ocorrência foi registrada como desacato, lesão corporal e resistência.

O profissional de saúde recebeu uma requisição para exame de corpo de delito e precisou passar por atendimento médico em razão das agressões sofridas.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem possui registros anteriores relacionados a casos de violência doméstica e lesão corporal.

Após ser ouvido pela autoridade policial, o suspeito foi liberado.

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