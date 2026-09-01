A Rodovia Cândido Portinari (SP-334), na região de Franca, deve receber cerca de 141 mil veículos durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. A previsão é da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho.

Movimento deve aumentar em horários específicos

O maior movimento é esperado entre esta sexta-feira, 4, e a próxima terça-feira, 8. Durante o período, a concessionária informou que reforçará o atendimento aos motoristas.

Na sexta-feira, a previsão é de aumento no fluxo a partir das 17h. No sábado, 5, o período de maior movimentação deve começar às 11h.