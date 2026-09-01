A Rodovia Cândido Portinari (SP-334), na região de Franca, deve receber cerca de 141 mil veículos durante o feriado prolongado de 7 de Setembro. A previsão é da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho.
Movimento deve aumentar em horários específicos
O maior movimento é esperado entre esta sexta-feira, 4, e a próxima terça-feira, 8. Durante o período, a concessionária informou que reforçará o atendimento aos motoristas.
Na sexta-feira, a previsão é de aumento no fluxo a partir das 17h. No sábado, 5, o período de maior movimentação deve começar às 11h.
No domingo, 6, a expectativa é de tráfego normal. Já na segunda-feira, 7, feriado da Independência do Brasil, o movimento deve aumentar novamente a partir das 17h.
Na terça-feira, a maior concentração de veículos é esperada a partir das 7h.
Atendimento será reforçado
O trecho da SP-334 atende cidades como Franca, Restinga, Batatais e Brodowski e deve concentrar parte do deslocamento de motoristas durante o feriado prolongado.
A Arteris ViaPaulista informou que manterá equipes de atendimento e monitoramento durante todo o período. A orientação aos motoristas é realizar a manutenção preventiva dos veículos, respeitar os limites de velocidade e redobrar a atenção nos horários de maior movimento.
A concessionária também disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone 0800 001 1255 e pelo WhatsApp (16) 3969-8491.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.