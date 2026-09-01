Depois de semanas de calor, baixa umidade e tempo seco, Franca entrou em estado de atenção para a chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas fortes, raios, granizo e rajadas de vento de até 75 km/h nesta terça-feira, 1º de setembro.

O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e inclui Franca e municípios da região entre as áreas com potencial para ocorrência de tempestades. O fenômeno é provocado pelo choque entre o ar quente que predominou nos últimos dias e a umidade trazida pela frente fria.

O primeiro sinal da mudança já foi percebido no fim da noite desta segunda-feira, 31, quando um chuvisco voltou a atingir a cidade.