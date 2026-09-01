Depois de semanas de calor, baixa umidade e tempo seco, Franca entrou em estado de atenção para a chegada de uma frente fria que pode provocar chuvas fortes, raios, granizo e rajadas de vento de até 75 km/h nesta terça-feira, 1º de setembro.
O alerta foi emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e inclui Franca e municípios da região entre as áreas com potencial para ocorrência de tempestades. O fenômeno é provocado pelo choque entre o ar quente que predominou nos últimos dias e a umidade trazida pela frente fria.
O primeiro sinal da mudança já foi percebido no fim da noite desta segunda-feira, 31, quando um chuvisco voltou a atingir a cidade.
Segundo a Climatempo, a terça-feira terá temperaturas entre 19°C e 30°C, com períodos de sol entre nuvens e pancadas de chuva principalmente durante a tarde e a noite. A chance de precipitação chega a 87%, com volume estimado em 7,4 milímetros.
Tempestades podem vir acompanhadas de granizo
O principal motivo de preocupação não é o volume de chuva, mas a intensidade dos temporais que podem atingir a região.
A Defesa Civil alerta para risco de descargas elétricas, ventos fortes, queda de granizo e transtornos como alagamentos pontuais, queda de galhos e interrupções no fornecimento de energia.
O órgão orienta a população a evitar áreas abertas durante as tempestades, manter distância de árvores, postes, estruturas metálicas e não enfrentar ruas alagadas.
Motoristas também devem redobrar a atenção por causa da possibilidade de baixa visibilidade e pistas escorregadias.
Virada no tempo derruba temperaturas
Além da chuva, a frente fria provocará uma mudança brusca nos termômetros.
Na quarta-feira, 2, a temperatura máxima deve despencar para 25°C, cinco graus abaixo do previsto para esta terça. A mínima pode chegar aos 16°C.
A previsão indica possibilidade de chuva isolada ao longo do dia, mas o destaque será o tempo mais ameno após a sequência de tardes com temperaturas próximas dos 35°C registradas na região nos últimos dias.
Frio de manhã e calor à tarde
A queda de temperatura, porém, não deve durar muito.
A partir de quinta-feira, 3, o sol volta a predominar. As madrugadas poderão registrar temperaturas próximas de 13°C, mas as máximas devem subir rapidamente e voltar à faixa dos 30°C a 33°C.
Há ainda previsão de formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã.
Os modelos meteorológicos indicam uma nova mudança no tempo durante o fim de semana, com possibilidade de chuva entre sábado, 5, domingo, 6, e o feriado de 7 de Setembro.
Recomendações da Defesa Civil
Durante a passagem da frente fria, a orientação é evitar permanência em locais abertos, não buscar abrigo sob árvores e manter distância de estruturas que possam ser derrubadas pelo vento.
Em caso de tempestade, a recomendação é permanecer em local seguro e evitar deslocamentos desnecessários.
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