Veja o obituário desta terça-feira, 1, em Franca:
Nome: Maria Cortez Mercúrio
Idade: 94 anos
Local do velório: São Vicente, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: João Paulo Parra de Gouveia
Idade: 25 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Jhulyene Aparecida Teles
Idade: 22 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Lenice Pereira de Jesus Silva
Idade: 61 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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