Veja o obituário desta terça-feira, 1, em Franca:

Nome: Maria Cortez Mercúrio

Idade: 94 anos

Local do velório: São Vicente, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: João Paulo Parra de Gouveia

Idade: 25 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 14h