A Câmara Municipal de Franca realiza, na sessão ordinária desta terça-feira, 1º, a segunda votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. A proposta foi aprovada por unanimidade em primeiro turno na semana passada, em 25 de agosto, e precisa passar pelas duas votações, por se tratar de uma peça orçamentária, antes de ser encaminhada ao Executivo. Este é o único projeto pautado para a sessão.

A LDO prevê arrecadação de R$ 1.822.237.890,20 para Franca em 2027. O valor é R$ 39.091.646,20 superior aos R$ 1.783.146.244,00 previstos para 2026, crescimento de 2,19%. O aumento não significa necessariamente mais recursos para novos investimentos, já que o orçamento também será utilizado na manutenção de serviços e atividades existentes e no pagamento de servidores, que podem sofrer oscilações de valores de um ano para o outro.

Do total previsto, R$ 1.691.420.000,00 ficarão sob responsabilidade da Prefeitura de Franca. O Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca) terá R$ 84.633.395,00; a FDF (Faculdade de Direito de Franca), R$ 33.915.161,00; e o Sassom (Serviço de Assistência e Seguro Social dos Municipiários), R$ 12.269.334,20.