Morreu nesta segunda-feira, 31, Maria Cortez Mercurio, aos 94 anos, em Franca. Ela é mãe do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal da cidade, Donizete da Farmácia (MDB).

Nas redes sociais, o parlamentar prestou uma homenagem à mãe, destacando o legado deixado por ela.

"Com muita dor no coração, comunico o falecimento da minha mãezinha Maria Cortez Mercurio. Obrigado, mãe. Criou nove filhos e, com seus ensinamentos, todos trilharam o caminho do bem. Simplicidade, honestidade e bondade. Descanse em paz. Te amo", publicou o Donizete.