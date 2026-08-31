Morreu nesta segunda-feira, 31, Maria Cortez Mercurio, aos 94 anos, em Franca. Ela é mãe do vereador e ex-presidente da Câmara Municipal da cidade, Donizete da Farmácia (MDB).
Nas redes sociais, o parlamentar prestou uma homenagem à mãe, destacando o legado deixado por ela.
"Com muita dor no coração, comunico o falecimento da minha mãezinha Maria Cortez Mercurio. Obrigado, mãe. Criou nove filhos e, com seus ensinamentos, todos trilharam o caminho do bem. Simplicidade, honestidade e bondade. Descanse em paz. Te amo", publicou o Donizete.
A Câmara Municipal também divulgou uma nota oficial manifestando profundo pesar e solidariedade ao parlamentar e aos seus familiares.
"Neste momento de dor e luto, a Câmara Municipal de Franca se solidariza com o vereador Donizete da Farmácia, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda", declarou a Casa de Leis.
O velório de Maria Cortez Mercurio será realizado nesta terça-feira, 1º, das 8h às 15h, na Sala 01 do Velório São Vicente. Em seguida, o sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal Santo Agostinho, em Franca.
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