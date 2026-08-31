Uma tentativa de assalto de uma corrente de ouro avaliada em cerca de R$ 30 mil é investigada pela Polícia Civil em Franca. O crime aconteceu na rua Jaime Martins Tristão, no Jardim Piratininga, na última sexta-feira, 28.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima, um homem de 63 anos, caminhava pela rua no momento em que foi abordada pelo suspeito. Ele usava uma corrente de ouro no pescoço.
Nas imagens, é possível ver que o criminoso estava em uma motocicleta e usava um capacete nas cores vermelho e azul. Ele tentou arrancar a corrente da vítima, mas não conseguiu concluir o roubo.
O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca, que trabalha com a possibilidade de o mesmo suspeito estar envolvido em outros crimes com características semelhantes cometidos na região Sul da cidade.
A polícia busca outras imagens de câmeras de segurança e outras informações que possam ajudar na identificação do autor.
Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Civil através do 181. A denúncia é sigilosa.
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