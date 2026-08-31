Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois veículos bateram no cruzamento da rua General Telles e avenida Rio Branco, no bairro Estação, em Franca, na tarde desse domingo, 30.

As imagens mostram o Nissan Kicks atravessando o cruzamento quando é atingido na lateral por uma Fiat Toro, que avançou o sinal vermelho. Com a força da batida, a picape é lançada contra um lava-jato e invade o estabelecimento.

O impacto derrubou muros e grades, além de danificar parte da estrutura de uma loja. O Kicks também ficou bastante destruído.