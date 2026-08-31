Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois veículos bateram no cruzamento da rua General Telles e avenida Rio Branco, no bairro Estação, em Franca, na tarde desse domingo, 30.
As imagens mostram o Nissan Kicks atravessando o cruzamento quando é atingido na lateral por uma Fiat Toro, que avançou o sinal vermelho. Com a força da batida, a picape é lançada contra um lava-jato e invade o estabelecimento.
O impacto derrubou muros e grades, além de danificar parte da estrutura de uma loja. O Kicks também ficou bastante destruído.
Segundo a Polícia Militar, o motorista da Toro apresentava sinais de ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi detido.
Durante o atendimento da ocorrência, o filho do motorista também foi detido por desacato, após ofender policiais.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária. Após serem ouvidos, os dois foram liberados.
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