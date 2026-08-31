Franca realiza nesta terça-feira, 1º de setembro, às 9 horas, na Praça Nossa Senhora da Conceição, na Concha Acústica, a cerimônia cívica de abertura da Semana da Pátria. A programação segue até a próxima segunda-feira, 7 de setembro, quando será realizado o desfile em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil.

Cerimônia na Concha Acústica

A abertura contará com a participação de autoridades civis e militares, além de apresentações culturais preparadas pela Secretaria de Educação.

Alunos e professores da Emim (Escola Municipal de Educação Musical), unidade vinculada à Secretaria de Esporte e Cultura, também participarão da cerimônia. A escola mantém três núcleos de iniciação musical na cidade.