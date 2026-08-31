Franca realiza nesta terça-feira, 1º de setembro, às 9 horas, na Praça Nossa Senhora da Conceição, na Concha Acústica, a cerimônia cívica de abertura da Semana da Pátria. A programação segue até a próxima segunda-feira, 7 de setembro, quando será realizado o desfile em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil.
Cerimônia na Concha Acústica
A abertura contará com a participação de autoridades civis e militares, além de apresentações culturais preparadas pela Secretaria de Educação.
Alunos e professores da Emim (Escola Municipal de Educação Musical), unidade vinculada à Secretaria de Esporte e Cultura, também participarão da cerimônia. A escola mantém três núcleos de iniciação musical na cidade.
Durante o evento, será realizado o hasteamento da Bandeira Nacional, acompanhado pela execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência. As apresentações terão a participação de alunos da Emim e do Tiro de Guerra.
Desfile terá 40 instituições
A programação será encerrada no dia 7 de setembro com o tradicional desfile cívico na avenida Presidente Vargas. Ao todo, 40 instituições estão confirmadas para participar da apresentação.
O desfile terá início às 8 horas, em frente ao prédio da Prefeitura, com o hasteamento das bandeiras que compõem o Pavilhão Nacional. O Hino Nacional Brasileiro será executado pela Associação Banda Musical de Franca.
Na sequência, começa o desfile. A concentração dos participantes será nas imediações da Escola Estadual "Dr. João Marciano de Almeida" até a rua Major Mendonça, na pista sentido bairro-centro.
A primeira instituição a desfilar será o Corpo de Bombeiros. O encerramento ficará por conta das Cavalhadas da Franca, no cruzamento com a rua Afonso Pena.
Trânsito terá alterações
A realização do desfile provocará mudanças no trânsito da avenida Presidente Vargas. A pista sentido bairro-centro será interditada na altura do cruzamento com a rua José do Patrocínio.
Os motoristas poderão acessar a rua Prudente de Morais, à direita, ou seguir pela esquerda para chegar à rua Minas Gerais ou à avenida Brasil. A partir desses pontos, uma das alternativas para acessar o Centro será a rua Santos Pereira.
As vias transversais que cruzam a avenida Presidente Vargas também serão bloqueadas a partir da rua Prudente de Morais. O acesso será permitido apenas para moradores dos locais.
A Guarda Civil Municipal e o Departamento de Trânsito, com apoio da Polícia Militar, atuarão na orientação dos motoristas e do público durante a programação.
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