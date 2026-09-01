O Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) do Jardim Cambuí, na região norte de Franca, já está em construção. A unidade está sendo implantada entre as ruas Maria Rosa Zago, Ramon Antolin Fernandes e Dr. Delmar Figueiredo, com investimento de R$ 600,1 mil.
O terreno foi cercado com tapumes e, nesta semana, serão realizados os serviços de marcação das áreas que vão compor o espaço.
O projeto prevê quadras de areia e de basquete, além de pista e área destinada à prática de skate, que contará com corrimãos e guarda-corpos.
A estrutura também terá bebedouro, sistema de drenagem de águas pluviais, iluminação, paisagismo, bancos e alambrados.
Espaço para esporte e lazer
Segundo a Prefeitura, a construção integra uma política pública voltada à oferta de alternativas para a prática de atividades saudáveis à população dos bairros de Franca.
A proposta é reunir, em um mesmo espaço, equipamentos destinados a usuários de diferentes faixas etárias.
Vila Santa Cruz terá novo Cepel
Outra unidade do Cepel foi autorizada e será construída na Vila Santa Cruz nos próximos meses. O espaço ficará entre as ruas André Macarini e Gaudêncio Lopes Júnior.
Franca já tem outras unidades
Além dos novos projetos, Franca já conta com Cepels nos bairros Jardim Martins/Parque Continental, Parque Progresso, Vila Gosuen, City Petrópolis, Santa Bárbara, Ana Dorothea, Franca Polo, Jardins Moema/Planalto, Samello Woods, Jardim Palma, Vila Raycos e Parque dos Lima.
A unidade do Parque dos Lima foi construída por meio de parceria com a iniciativa privada.
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