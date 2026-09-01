O Cepel (Centro Popular de Esportes e Lazer) do Jardim Cambuí, na região norte de Franca, já está em construção. A unidade está sendo implantada entre as ruas Maria Rosa Zago, Ramon Antolin Fernandes e Dr. Delmar Figueiredo, com investimento de R$ 600,1 mil.

O terreno foi cercado com tapumes e, nesta semana, serão realizados os serviços de marcação das áreas que vão compor o espaço.

O projeto prevê quadras de areia e de basquete, além de pista e área destinada à prática de skate, que contará com corrimãos e guarda-corpos.