A Prefeitura de Franca publicou, na última semana, no Diário Oficial do Município, o Programa Municipal de Monitoramento de Segurança Integrado, que prevê o credenciamento de empresas interessadas em disponibilizar gratuitamente imagens de suas câmeras de segurança para integração à Central de Monitoramento.

Na prática, equipamentos já instalados em estabelecimentos, imóveis e empresas poderão ser incorporados à rede municipal, ampliando a área da cidade acompanhada pelas equipes responsáveis pelo monitoramento.

A proposta é formar uma rede integrada de câmeras, permitindo o acesso a imagens de diferentes pontos de Franca. Segundo o programa, a estrutura poderá contribuir para identificar situações suspeitas, auxiliar na prevenção de crimes e apoiar o trabalho das forças de segurança.