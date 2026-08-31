A Prefeitura de Franca publicou, na última semana, no Diário Oficial do Município, o Programa Municipal de Monitoramento de Segurança Integrado, que prevê o credenciamento de empresas interessadas em disponibilizar gratuitamente imagens de suas câmeras de segurança para integração à Central de Monitoramento.
Na prática, equipamentos já instalados em estabelecimentos, imóveis e empresas poderão ser incorporados à rede municipal, ampliando a área da cidade acompanhada pelas equipes responsáveis pelo monitoramento.
A proposta é formar uma rede integrada de câmeras, permitindo o acesso a imagens de diferentes pontos de Franca. Segundo o programa, a estrutura poderá contribuir para identificar situações suspeitas, auxiliar na prevenção de crimes e apoiar o trabalho das forças de segurança.
O edital completo está disponível no Diário Oficial da Prefeitura.
Como funciona
Para participar, a empresa interessada deverá passar por um processo de credenciamento e habilitação técnica. Nessa etapa, serão avaliadas as condições dos equipamentos e da infraestrutura existente para verificar a possibilidade de integração ao sistema municipal.
Podem solicitar o credenciamento empresas regularmente constituídas e registradas nos órgãos competentes, com câmeras instaladas em imóveis de sua propriedade, posse ou administração em Franca.
Também é necessário que a infraestrutura disponível seja compatível com os protocolos de integração estabelecidos pelo programa.
Entre as exigências, está ainda a regularidade da empresa perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal. O regulamento impede a participação de empresas que tenham, no quadro de sócios, pessoas condenadas, com sentença transitada em julgado, por crimes dolosos contra o patrimônio, a administração pública ou a fé pública.
Participação
Além da cessão das imagens para integração ao monitoramento municipal, as empresas credenciadas terão direito a um certificado de participação no Programa Municipal de Monitoramento de Segurança Integrado, emitido pela Secretaria de Segurança.
O nome e o logotipo da empresa também poderão ser divulgados no site oficial da Prefeitura como parceiros do programa.
A Prefeitura também informa que Franca conta com o Sistema Muralha Paulista, que utiliza reconhecimento facial e de placas de veículos, além de câmeras instaladas em diferentes regiões da cidade.
Segundo as informações divulgadas, está em andamento ainda um processo licitatório para a instalação de aproximadamente 2 mil câmeras em repartições públicas.
Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9501.
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