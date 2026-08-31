O Programa Emprega Franca, mantido pela Prefeitura de Franca por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, iniciou a semana com 239 oportunidades de trabalho disponíveis. As vagas estão concentradas principalmente na área de serviços e incluem funções que exigem Ensino Fundamental incompleto ou Ensino Médio, com ou sem experiência.

Vagas em diferentes áreas

Entre os cargos com oportunidades, estão vendedor, operador de caixa, auxiliar de limpeza, produção em metalúrgica, recepcionista e motorista.

As exigências de escolaridade variam conforme a função. Há vagas destinadas a candidatos com Ensino Fundamental incompleto e outras que requerem Ensino Médio. Também existem oportunidades para quem possui ou não experiência profissional.