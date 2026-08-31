O Programa Emprega Franca, mantido pela Prefeitura de Franca por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, iniciou a semana com 239 oportunidades de trabalho disponíveis. As vagas estão concentradas principalmente na área de serviços e incluem funções que exigem Ensino Fundamental incompleto ou Ensino Médio, com ou sem experiência.
Vagas em diferentes áreas
Entre os cargos com oportunidades, estão vendedor, operador de caixa, auxiliar de limpeza, produção em metalúrgica, recepcionista e motorista.
As exigências de escolaridade variam conforme a função. Há vagas destinadas a candidatos com Ensino Fundamental incompleto e outras que requerem Ensino Médio. Também existem oportunidades para quem possui ou não experiência profissional.
Os interessados podem consultar os cargos disponíveis pela internet, no sistema do Emprega Franca, ou presencialmente na unidade do programa.
Vagas no Emprega Franca
O site do Emprega Franca anuncia 33 vagas - as demais estão no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Confira:
Atendimento na Rodoviária
A sede do Emprega Franca fica em um prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para buscar uma oportunidade presencialmente, é necessário levar os documentos pessoais e o currículo, que pode ser apresentado impresso ou em PDF.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6525, pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
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