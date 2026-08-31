Uma delegação de El Salvador visitou, na semana passada, a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Franca para conhecer o sistema utilizado pela Sabesp na produção de biometano a partir do biogás gerado durante o tratamento do esgoto. O combustível é usado atualmente por 40 veículos da Companhia que circulam no município.

A visita integrou uma missão técnica que também passou pelas ETEs de Barueri e Paulínia. O objetivo da comitiva é conhecer experiências relacionadas ao tratamento de esgoto, aproveitamento do lodo, produção de energia e uso do biogás.

O grupo é formado por Jorge Humberto Vela Funes, diretor do Projeto Biogás da Comissão Executiva Hidroelétrica do Rio Lempa (CEL); Randy Julián Merlos Zamora, responsável pela área Ambiental da CEL; e André Luis Alves Diogo, gerente de Engenharia da ARX Group.

Projeto em El Salvador