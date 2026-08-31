Morreu em Franca o representante comercial Alexandre das Neves Barbosa, aos 58 anos. Conhecido como "Xandim", era torcedor fanático da Associação Atlética Francana e acompanhava o time em jogos dentro e fora da cidade.

Alexandre foi diagnosticado com câncer no fígado e morreu em decorrência da doença. Ele deixa mulher e filhas.

Sérgio Andrade Nascimento, ex-diretor da Francana e sócio de Xandim em um rancho, lamentou a perda. "Perdi um amigo, um irmão, um companheiro. Era uma pessoa muito correta, muito solidária. Inclusive, colaborava com algumas instituições na cidade. Eu quase não acredito. Meu amigo, meu sócio no rancho, meu parceiro. A vida nos apresenta coisas que são difíceis de acreditar, mas precisamos enfrentar", disse.