Podem participar pessoas físicas que residam em Franca e comprovem atuação na área cultural, seja individualmente ou como integrantes de grupos artísticos. Para se candidatar, é necessário enviar a documentação de habilitação em formato PDF para o e-mail cultura@franca.sp.gov.br e preencher o formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura.

Termina às 23h59 desta segunda-feira, 31, o prazo para artistas e agentes culturais de Franca se inscreverem no Bolsa Cultura, programa da Prefeitura que busca valorizar a produção artística local, ampliar o acesso da população à cultura e incentivar manifestações desenvolvidas no município.

O edital contempla projetos de diferentes áreas, como artes cênicas - incluindo teatro, circo e dança -, artes visuais, artes plásticas, artes gráficas e fotografia. Também podem ser apresentadas propostas nas áreas de literatura, música, culturas populares, hip-hop, entre outras modalidades culturais que sejam aprovadas pela Comissão de Seleção.

Ao todo, o programa prevê R$ 570 mil em investimentos, com a seleção de pelo menos 35 projetos. Os contemplados receberão o auxílio financeiro em parcela única, distribuído em três faixas.

Serão 10 projetos com repasses de R$ 25 mil, 14 projetos com R$ 15 mil e 11 projetos com valores de até R$ 10 mil. Cada proponente poderá inscrever até dois projetos distintos, desde que eles estejam enquadrados em faixas de valores diferentes. Mesmo que tenha mais de uma proposta selecionada, porém, o candidato poderá ser contemplado com apenas uma delas.