Termina às 23h59 desta segunda-feira, 31, o prazo para artistas e agentes culturais de Franca se inscreverem no Bolsa Cultura, programa da Prefeitura que busca valorizar a produção artística local, ampliar o acesso da população à cultura e incentivar manifestações desenvolvidas no município.
Podem participar pessoas físicas que residam em Franca e comprovem atuação na área cultural, seja individualmente ou como integrantes de grupos artísticos. Para se candidatar, é necessário enviar a documentação de habilitação em formato PDF para o e-mail cultura@franca.sp.gov.br e preencher o formulário eletrônico disponibilizado pela Prefeitura.
O edital contempla projetos de diferentes áreas, como artes cênicas - incluindo teatro, circo e dança -, artes visuais, artes plásticas, artes gráficas e fotografia. Também podem ser apresentadas propostas nas áreas de literatura, música, culturas populares, hip-hop, entre outras modalidades culturais que sejam aprovadas pela Comissão de Seleção.
Ao todo, o programa prevê R$ 570 mil em investimentos, com a seleção de pelo menos 35 projetos. Os contemplados receberão o auxílio financeiro em parcela única, distribuído em três faixas.
Serão 10 projetos com repasses de R$ 25 mil, 14 projetos com R$ 15 mil e 11 projetos com valores de até R$ 10 mil. Cada proponente poderá inscrever até dois projetos distintos, desde que eles estejam enquadrados em faixas de valores diferentes. Mesmo que tenha mais de uma proposta selecionada, porém, o candidato poderá ser contemplado com apenas uma delas.
Depois do recebimento dos recursos, os projetos terão prazo máximo de seis meses para serem executados.
Contrapartidas
Os artistas e agentes culturais selecionados também deverão realizar contrapartidas voltadas à comunidade durante a vigência do programa. Entre as obrigações, está a participação em apresentações ou eventos promovidos pela Secretaria de Esporte e Cultura, desde que haja aviso prévio aos contemplados.
As atividades previstas como contrapartida deverão ser gratuitas para a população.
O programa é uma iniciativa da Prefeitura de Franca voltada ao fomento da produção cultural do município e ao apoio direto a artistas e agentes que desenvolvem trabalhos nas diferentes linguagens artísticas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.