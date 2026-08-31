A Região Administrativa de Franca já soma R$ 688,2 milhões em investimentos anunciados em 2026, segundo levantamento da Piesp (Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo), da Fundação Seade. O valor considera os anúncios feitos entre janeiro e julho e já supera, com ampla diferença, os R$ 7,63 milhões registrados durante todo o ano de 2025.
O resultado deste ano é concentrado principalmente em um único empreendimento. Dos R$ 688,2 milhões anunciados na região, R$ 684,3 milhões correspondem a um aporte da Usina Hidrelétrica Jaguara, no município de Rifaina. O investimento é do setor de infraestrutura e representa 99,4% de todo o volume anunciado na região nos sete primeiros meses do ano.
Também aparecem entre os principais investimentos registrados em 2026 os R$ 2,9 milhões da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, na ampliação do bloco de atendimento a autistas, e R$ 1 milhão da Santa Casa de Franca.
Rifaina concentra os recursos
A distribuição dos investimentos reforça o peso do empreendimento da Usina Hidrelétrica Jaguara no resultado regional. Rifaina concentra 99,4% dos recursos anunciados até julho, enquanto Franca aparece com uma parcela menor do total.
O cenário é diferente do registrado em 2025. Naquele ano, os R$ 7,63 milhões em investimentos anunciados na Região Administrativa ficaram concentrados no município de Franca. Do total de projetos registrados pela Piesp naquele período, cerca de 65,5% foram destinados aos subsetores de alojamento e alimentação, enquanto os outros 34,5% foram direcionados à área de atenção à saúde.
Histórico mostra grandes oscilações
O levantamento da Fundação Seade também mostra que o volume de investimentos anunciados na região apresenta grandes variações de um ano para outro.
Em 2012, foram anunciados R$ 16,75 milhões. O valor subiu para R$ 207,51 milhões em 2013, antes de cair para R$ 34,05 milhões em 2014. Em 2015, a região registrou R$ 502,9 milhões em investimentos, seguido por R$ 48,5 milhões em 2016 e R$ 107,3 milhões em 2017.
Não há registro de valor para 2018 na série apresentada. Em 2019, foram anunciados R$ 100 milhões, enquanto 2020 teve R$ 158 milhões. Em 2021, o volume caiu para apenas R$ 100 mil.
A partir de 2022, os valores voltaram a crescer de forma expressiva. Naquele ano, foram registrados R$ 790,2 milhões em investimentos anunciados na Região Administrativa de Franca. Em 2023, a região atingiu o maior valor da série apresentada, com R$ 1,915 bilhão em investimentos.
Assim como em 2018, não consta valor para 2024 na série informada pela pesquisa. Em 2025, o montante despencou para R$ 7,63 milhões, antes da forte retomada observada em 2026.
Mesmo considerando apenas os anúncios realizados até julho, o resultado deste ano coloca a região novamente em um patamar elevado de investimentos. O valor de R$ 688,2 milhões representa quase 90 vezes o total registrado em 2025, embora a maior parte desse montante esteja concentrada em um único empreendimento, em Rifaina.
A Piesp acompanha investimentos anunciados por empresas privadas e pelo setor público em todo o Estado. As informações são confirmadas pela Fundação Seade junto às fontes responsáveis pelos projetos e atualizadas mensalmente.
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