A Região Administrativa de Franca já soma R$ 688,2 milhões em investimentos anunciados em 2026, segundo levantamento da Piesp (Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo), da Fundação Seade. O valor considera os anúncios feitos entre janeiro e julho e já supera, com ampla diferença, os R$ 7,63 milhões registrados durante todo o ano de 2025.

O resultado deste ano é concentrado principalmente em um único empreendimento. Dos R$ 688,2 milhões anunciados na região, R$ 684,3 milhões correspondem a um aporte da Usina Hidrelétrica Jaguara, no município de Rifaina. O investimento é do setor de infraestrutura e representa 99,4% de todo o volume anunciado na região nos sete primeiros meses do ano.

Também aparecem entre os principais investimentos registrados em 2026 os R$ 2,9 milhões da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, na ampliação do bloco de atendimento a autistas, e R$ 1 milhão da Santa Casa de Franca.

Rifaina concentra os recursos