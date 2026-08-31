Dois jovens talentos de Franca defendem seus clubes e representam a cidade em uma das principais competições internacionais da base. Gabriel Silva Tchelin, volante do São Paulo, e José Henrique, meia do Athletico Paranaense, disputam a partir desta segunda-feira, 31, o Mundial de Clubes Sub-17, em Córdoba, na Espanha.
O torneio vai até 9 de setembro. A competição reúne 12 clubes. Estarão em campo times como Real Madrid, Real Sociedad, Bétis, Málaga e Córdoba, da Espanha; Bayer Leverkusen, da Alemanha; Wolverhampton, da Inglaterra; Dínamo Zagreb, da Croácia; e Sporting, de Portugal. Da América do Sul, além dos dois brasileiros, o Racing, da Argentina.
Gabriel Silva, que morou no Jardim Palma, zona leste de Franca, começou nas escolinhas Dente de Leite e Rosen' Boys e em 2022, ainda no Sub-12, chegou a Cotia.
Morador do Parque Progresso, zona sul, José Henrique seguiu o mesmo caminho. Iniciou no Dente de Leite e está há quatro temporadas no Athletico-PR, onde em 2026 já conquistou três títulos na categoria. Ele também faz parte das equipes de base da Seleção Brasileira.
O São Paulo está no Grupo 3 e terá pela frente Dínamo Zagreb-CRO, Sporting-POR e Málaga-ESP. A estreia foi nesta segunda-feira, às 14h (de Brasília), contra os croatas, em Villanueva de Córdoba. A partida terminou empatada em 2 a 2
O Athletico está no Grupo 2, ao lado de Real Madrid, Córdoba, time da cidade-sede, e Wolverhampton, da Inglaterra. A estreia foi também nesta segunda-feira, às 14h, contra o Wolverhampton. E os paranaenses golearam os ingleses por 5 a 1.
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