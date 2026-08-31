Dois jovens talentos de Franca defendem seus clubes e representam a cidade em uma das principais competições internacionais da base. Gabriel Silva Tchelin, volante do São Paulo, e José Henrique, meia do Athletico Paranaense, disputam a partir desta segunda-feira, 31, o Mundial de Clubes Sub-17, em Córdoba, na Espanha.

O torneio vai até 9 de setembro. A competição reúne 12 clubes. Estarão em campo times como Real Madrid, Real Sociedad, Bétis, Málaga e Córdoba, da Espanha; Bayer Leverkusen, da Alemanha; Wolverhampton, da Inglaterra; Dínamo Zagreb, da Croácia; e Sporting, de Portugal. Da América do Sul, além dos dois brasileiros, o Racing, da Argentina.

Gabriel Silva, que morou no Jardim Palma, zona leste de Franca, começou nas escolinhas Dente de Leite e Rosen' Boys e em 2022, ainda no Sub-12, chegou a Cotia.