As inscrições para o vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) terminam nesta segunda-feira, 31. O processo seletivo para ingresso em 2027 oferece 2.523 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação.
Os interessados ainda podem se inscrever pelo site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), responsável pela elaboração e aplicação das provas. A taxa de inscrição é de R$ 230, com pagamento permitido até o dia 8 de setembro.
Podem participar estudantes que já concluíram o ensino médio, aqueles que ainda estão cursando essa etapa e candidatos que já possuem diploma. Cada participante pode indicar até duas opções de curso, desde que pertençam à mesma área de conhecimento.
Faça sua inscrição no vestibular da Unicamp 2027
Provas
A primeira fase do vestibular será realizada em 18 de outubro. Os candidatos responderão a 72 questões de múltipla escolha, abrangendo matemática, português e literatura, língua inglesa, ciências da natureza e ciências humanas.
A segunda fase será aplicada em dois dias, 29 e 30 de novembro.
No primeiro dia, os estudantes farão a redação e responderão questões de português, além de questões interdisciplinares de inglês e de ciências da natureza. No segundo dia, serão cobradas duas questões interdisciplinares de ciências humanas e questões específicas relacionadas à área de conhecimento do curso escolhido.
O programa completo das provas e os conteúdos exigidos estão disponíveis no manual elaborado pela Comvest.
Novos cursos em Limeira
Uma das novidades do vestibular deste ano é a oferta de dois novos cursos no campus da Unicamp em Limeira, no interior de São Paulo.
A universidade passa a oferecer Relações Internacionais, com 60 vagas, e Inteligência Artificial e Ciências de Dados, com 40 vagas.
A relação completa de vagas por curso e perfil também pode ser consultada no documento divulgado pela Comvest.
Veja a relação de vagas por curso e perfil
Confira as principais datas
• Inscrições: 3 a 31 de agosto de 2026
• Pagamento da taxa: até 8 de setembro
• 1ª fase: 18 de outubro
• 2ª fase: 29 e 30 de novembro
• Divulgação dos aprovados: 25 de janeiro de 2027
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