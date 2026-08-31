As inscrições para o vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) terminam nesta segunda-feira, 31. O processo seletivo para ingresso em 2027 oferece 2.523 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação.

Os interessados ainda podem se inscrever pelo site da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), responsável pela elaboração e aplicação das provas. A taxa de inscrição é de R$ 230, com pagamento permitido até o dia 8 de setembro.

Podem participar estudantes que já concluíram o ensino médio, aqueles que ainda estão cursando essa etapa e candidatos que já possuem diploma. Cada participante pode indicar até duas opções de curso, desde que pertençam à mesma área de conhecimento.