Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas após ser abordada pela Polícia Militar na noite de domingo, 30, em Franca.
A abordagem aconteceu por volta das 19h, na avenida Francisco José da Silva, no Residencial São Tomaz, zona norte da cidade. Durante a ação, os policiais encontraram com a mulher 15 pedras pequenas, uma pedra grande e uma porção de pó, materiais que foram apreendidos e encaminhados para perícia.
A análise inicial confirmou, de forma provisória, a natureza do material como entorpecente.
A mulher negou envolvimento com o tráfico de drogas e informou que não queria que a mãe fosse comunicada sobre sua prisão.
Após a formalização do flagrante, ela foi encaminhada à cadeia pública, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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