Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas após ser abordada pela Polícia Militar na noite de domingo, 30, em Franca.

A abordagem aconteceu por volta das 19h, na avenida Francisco José da Silva, no Residencial São Tomaz, zona norte da cidade. Durante a ação, os policiais encontraram com a mulher 15 pedras pequenas, uma pedra grande e uma porção de pó, materiais que foram apreendidos e encaminhados para perícia.

A análise inicial confirmou, de forma provisória, a natureza do material como entorpecente.