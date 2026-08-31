31 de agosto de 2026
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TRÁFICO

Polícia Militar encontra droga e prende mulher de 40 anos

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por suspeita de tráfico de drogas após ser abordada pela Polícia Militar na noite de domingo, 30, em Franca.

A abordagem aconteceu por volta das 19h, na avenida Francisco José da Silva, no Residencial São Tomaz, zona norte da cidade. Durante a ação, os policiais encontraram com a mulher 15 pedras pequenas, uma pedra grande e uma porção de pó, materiais que foram apreendidos e encaminhados para perícia.

A análise inicial confirmou, de forma provisória, a natureza do material como entorpecente.

A mulher negou envolvimento com o tráfico de drogas e informou que não queria que a mãe fosse comunicada sobre sua prisão.

Após a formalização do flagrante, ela foi encaminhada à cadeia pública, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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