Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante neste domingo, 30, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Ituverava.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar. De acordo com a ocorrência, o rapaz era apontado em denúncias como responsável pela venda e entrega de drogas em diferentes pontos da cidade.

Ainda segundo os relatos recebidos pela polícia, o suspeito utilizaria uma motocicleta Honda Titan 160, de cor preta, para fazer as entregas dos entorpecentes.