31 de agosto de 2026
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DROGAS

Suspeito de tráfico por 'delivery' é preso pela Polícia Militar

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar
Ocorrência foi apresentada pela PM na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ituverava
Ocorrência foi apresentada pela PM na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ituverava

Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante neste domingo, 30, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Ituverava.

A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar. De acordo com a ocorrência, o rapaz era apontado em denúncias como responsável pela venda e entrega de drogas em diferentes pontos da cidade.

Ainda segundo os relatos recebidos pela polícia, o suspeito utilizaria uma motocicleta Honda Titan 160, de cor preta, para fazer as entregas dos entorpecentes.

Os policiais localizaram o jovem fora da motocicleta, em frente a um estabelecimento comercial. Ao notar a presença da equipe, ele teria tentado evitar a abordagem, mas acabou sendo contido.

Durante a busca pessoal, foram encontrados diversos microtubos com cocaína, além de dinheiro em espécie.

O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e ele permaneceu à disposição da Justiça.

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