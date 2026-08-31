Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante neste domingo, 30, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Ituverava.
A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar. De acordo com a ocorrência, o rapaz era apontado em denúncias como responsável pela venda e entrega de drogas em diferentes pontos da cidade.
Ainda segundo os relatos recebidos pela polícia, o suspeito utilizaria uma motocicleta Honda Titan 160, de cor preta, para fazer as entregas dos entorpecentes.
Os policiais localizaram o jovem fora da motocicleta, em frente a um estabelecimento comercial. Ao notar a presença da equipe, ele teria tentado evitar a abordagem, mas acabou sendo contido.
Durante a busca pessoal, foram encontrados diversos microtubos com cocaína, além de dinheiro em espécie.
O suspeito foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas, e ele permaneceu à disposição da Justiça.
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