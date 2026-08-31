31 de agosto de 2026
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RIFAINA

Rapaz de 19 anos é abordado com crack, dinheiro e celular

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Foto enviada pela guarda municipal de rifaina .
Crack e 22 reais em dinheiro apreendido pela GCM de rifaina .
Crack e 22 reais em dinheiro apreendido pela GCM de rifaina .

Um jovem de 19 anos  foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina, após uma denúncia sobre dois indivíduos que estariam discutindo e, aparentemente, traficando drogas nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Os agentes foram até o local e encontraram dois homens. Ao perceber a aproximação da equipe, um deles fugiu. O jovem permaneceu no local e foi abordado.

Durante a busca pessoal, os guardas encontraram no bolso da bermuda do suspeito uma pedra amarelada semelhante a crack, R$ 23,75 em dinheiro e um celular Motorola.

Questionado pelos agentes, ele negou envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou não saber a procedência do telefone celular.

O material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil. A autoridade policial determinou o registro da ocorrência para que o caso seja melhor apurado pela delegacia competente, destacando que, naquele momento, não havia elementos suficientes para confirmar a suspeita de tráfico.

A droga, o dinheiro e o celular foram apreendidos e ele foi liberado.

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