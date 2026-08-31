Um jovem de 19 anos foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina, após uma denúncia sobre dois indivíduos que estariam discutindo e, aparentemente, traficando drogas nas proximidades de um estabelecimento comercial.

Os agentes foram até o local e encontraram dois homens. Ao perceber a aproximação da equipe, um deles fugiu. O jovem permaneceu no local e foi abordado.

Durante a busca pessoal, os guardas encontraram no bolso da bermuda do suspeito uma pedra amarelada semelhante a crack, R$ 23,75 em dinheiro e um celular Motorola.