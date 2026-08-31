Um jovem de 19 anos foi abordado pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina, após uma denúncia sobre dois indivíduos que estariam discutindo e, aparentemente, traficando drogas nas proximidades de um estabelecimento comercial.
Os agentes foram até o local e encontraram dois homens. Ao perceber a aproximação da equipe, um deles fugiu. O jovem permaneceu no local e foi abordado.
Durante a busca pessoal, os guardas encontraram no bolso da bermuda do suspeito uma pedra amarelada semelhante a crack, R$ 23,75 em dinheiro e um celular Motorola.
Questionado pelos agentes, ele negou envolvimento com o tráfico de drogas e afirmou não saber a procedência do telefone celular.
O material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil. A autoridade policial determinou o registro da ocorrência para que o caso seja melhor apurado pela delegacia competente, destacando que, naquele momento, não havia elementos suficientes para confirmar a suspeita de tráfico.
A droga, o dinheiro e o celular foram apreendidos e ele foi liberado.
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