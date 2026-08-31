A Vigilância Sanitária Municipal de Franca intimou proprietários de 58 lotes e imóveis para que providenciem a limpeza dos terrenos. A relação foi publicada no Diário Oficial do Município de sábado, 29, e reúne imóveis espalhados por diferentes bairros da cidade.

De acordo com a publicação, os proprietários têm 15 dias, contados a partir da data da publicação, para realizar a limpeza. A determinação tem como base o artigo 145, parágrafo 1º, da Lei Municipal nº 2.047/72, do Código de Posturas de Franca, com alterações posteriores pelas Leis nº 5.047/98 e nº 5.737/02.



O documento estabelece ainda que, caso a determinação não seja cumprida dentro do prazo, poderá haver aplicação de multa e execução do serviço pela Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente. Nessa situação, o custo previsto na legislação é de 0,064 da Unidade Fiscal do Município de Franca (UFMF) por metro quadrado do imóvel, o que equivale a cerca de R$ 1 mil para um terreno de 200 metros quadrados, fora a multa.

Imóveis estão espalhados por vários bairros