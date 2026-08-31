Um engavetamento envolvendo mais de 15 veículos, entre carros e motocicletas, travou o trânsito na manhã desta segunda-feira, 31, na Rodovia Cândido Portinari, em Franca.

O acidente aconteceu no sentido Jardim Guanabara à Vila São Sebastião e provocou danos nos veículos envolvidos. Até o momento, ainda não há informações sobre o que teria provocado a sequência de colisões.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Samu, do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia foram mobilizadas para atender a ocorrência.