Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, de 19 anos, em um caso de violência doméstica registrado em São José da Bela Vista. A jovem afirmou que essa teria sido a sétima vez que sofreu agressões.
O casal mantém um relacionamento há cerca de um ano e meio e vive junto há aproximadamente seis meses. Os dois têm uma filha de 3 meses.
Segundo a polícia, o rapaz chegou à residência por volta das 16h e a acusou de ter mexido em seu celular. ele passou a ofendê-la, trancou a jovem em um quarto e disse que iria matá-la.
A vítima conseguiu sair do cômodo depois que a mãe do rapaz abriu a porta. Na sequência, ele teria corrido atrás dela com uma faca, alcançando-a na garagem. A adolescente relatou ter sido puxada pelos cabelos e agredida com vários socos no rosto.
A mãe do rapaz interveio e a jovem conseguiu fugir para a rua. O homem teria alcançado a vítima novamente e voltado a agredi-la. Com uma faca em mãos, ele teria feito novas ameaças de morte, sendo novamente impedido pela própria mãe.
A adolescente foi levada para a casa da avó. Mesmo assim, segundo o relato, o rapaz continuou procurando por ela e teria ido até a residência da mãe da vítima, onde tentou discutir com o padrasto dela.
Bebê também teria sido ameaçada
O rapaz teria pegado a filha de 3 meses do casal e ameaçado matá-la.
Amedrontada, a adolescente acionou a polícia. As equipes realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado e não foi preso durante o atendimento da ocorrência. A bebê foi encontrada pelos policiais e entregue novamente à mãe.
A adolescente procurou o Plantão da Polícia Judiciária para registrar a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Ela também recebeu uma requisição para realizar exame no IML (Instituto Médico Legal).
O caso será investigado pela Polícia Civil. As informações sobre as agressões e ameaças constam no relato da vítima registrado no boletim de ocorrência.
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