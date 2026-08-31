31 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Adolescente denuncia 7ª agressão e ameaça de morte

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ariane Jud/GCN
Caso foi registrado na CPJ (Central de Policia Judiciária) de Franca
Caso foi registrado na CPJ (Central de Policia Judiciária) de Franca

Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, de 19 anos, em um caso de violência doméstica registrado em São José da Bela Vista. A jovem afirmou que essa teria sido a sétima vez que sofreu agressões.

O casal mantém um relacionamento há cerca de um ano e meio e vive junto há aproximadamente seis meses. Os dois têm uma filha de 3 meses.

Segundo a polícia, o rapaz chegou à residência por volta das 16h e a acusou de ter mexido em seu celular.  ele passou a ofendê-la, trancou a jovem em um quarto e disse que iria matá-la.

A vítima conseguiu sair do cômodo depois que a mãe do rapaz abriu a porta. Na sequência, ele teria corrido atrás dela com uma faca, alcançando-a na garagem. A adolescente relatou ter sido puxada pelos cabelos e agredida com vários socos no rosto.

A mãe do rapaz interveio e a jovem conseguiu fugir para a rua. O homem teria alcançado a vítima novamente e voltado a agredi-la. Com uma faca em mãos, ele teria feito novas ameaças de morte, sendo novamente impedido pela própria mãe.

A adolescente foi levada para a casa da avó. Mesmo assim, segundo o relato, o rapaz continuou procurando por ela e teria ido até a residência da mãe da vítima, onde tentou discutir com o padrasto dela.

Bebê também teria sido ameaçada

 O rapaz teria pegado a filha de 3 meses do casal e ameaçado matá-la.

Amedrontada, a adolescente acionou a polícia. As equipes realizaram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado e não foi preso durante o atendimento da ocorrência. A bebê foi encontrada pelos policiais e entregue novamente à mãe.

A adolescente procurou o Plantão da Polícia Judiciária para registrar a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Ela também recebeu uma requisição para realizar exame no IML (Instituto Médico Legal).

O caso será investigado pela Polícia Civil. As informações sobre as agressões e ameaças constam no relato da vítima registrado no boletim de ocorrência.

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