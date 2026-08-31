Uma adolescente de 16 anos denunciou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro, de 19 anos, em um caso de violência doméstica registrado em São José da Bela Vista. A jovem afirmou que essa teria sido a sétima vez que sofreu agressões.

O casal mantém um relacionamento há cerca de um ano e meio e vive junto há aproximadamente seis meses. Os dois têm uma filha de 3 meses.

Segundo a polícia, o rapaz chegou à residência por volta das 16h e a acusou de ter mexido em seu celular. ele passou a ofendê-la, trancou a jovem em um quarto e disse que iria matá-la.