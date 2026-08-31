Veja o obituário desta segunda-feira, 31, em Franca:

Nome: Beatriz Aparecida Gonçalves Garcia

Idade: 81 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Alexandre das Neves Barbosa

Idade: 58 anos

Local do velório: São Vicente, sala 7

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h