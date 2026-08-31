Veja o obituário desta segunda-feira, 31, em Franca:
Nome: Beatriz Aparecida Gonçalves Garcia
Idade: 81 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Alexandre das Neves Barbosa
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Alberico Amancio de Oliveira
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Onofra Borges Vaz
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
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