31 de agosto de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 31, em Franca:

Nome: Beatriz Aparecida Gonçalves Garcia 
Idade: 81 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Alexandre das Neves Barbosa 
Idade: 58 anos  
Local do velório: São Vicente, sala 7 
Funerária: São Francisco  
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Alberico Amancio de Oliveira 
Idade: 71 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Onofra Borges Vaz 
Idade: 85 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

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