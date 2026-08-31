Morreu nesta segunda-feira, aos 54 anos, Marcelo Menna Barreto Gasparini, integrante da dupla sertaneja Maurício e Marcelo, de Ribeirão Preto. O cantor enfrentava um câncer.
Ao lado do irmão gêmeo, Maurício, Marcelo construiu uma trajetória de destaque na música sertaneja e conquistou o público principalmente por meio do Clube da Viola, projeto que se tornou uma referência do gênero em Ribeirão Preto e região.
A dupla estava na estrada havia cerca de 27 anos e participou de diferentes programas de rádio e televisão, levando o trabalho para diversas regiões do país. Entre as músicas associadas à trajetória de Maurício e Marcelo, estão “Sentimento Safenado”, “Um Tiquim”, “Entornando o Caldo”, “Quarentona” e “De Amor e Paixão”.
Filho do ex-prefeito de Ribeirão e ex-deputado estadual Welson Gasparini, morto em 4 de março de 2024, Marcelo deixa a mulher e um filho.
Luta contra a doença
Marcelo recebeu o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda em fevereiro deste ano e vinha realizando tratamento contra a doença. Durante o período, também foram promovidas campanhas para doação de sangue, já que o cantor precisava de transfusões.
A doença é um tipo de câncer que começa na medula óssea, onde são produzidas as células do sangue. A LMA provoca a produção anormal de células sanguíneas e pode evoluir rapidamente, exigindo tratamento especializado.
Mesmo durante o período de tratamento, Marcelo permaneceu cercado pelo carinho de familiares, amigos, fãs e pessoas que acompanharam sua trajetória na música.
Trajetória no Clube da Viola
A história da dupla se confunde com a do Clube da Viola, criado em 1994 a partir de encontros de músicos e amigos que se reuniam para tocar música sertaneja. O projeto ganhou força na região de Ribeirão Preto e ajudou a popularizar uma nova geração do sertanejo.
Maurício e Marcelo entraram para o projeto ainda nos primeiros anos. Em 1997, a dupla participou do primeiro CD do Clube da Viola e, posteriormente, assinou contrato com a Warner Music. Em 1999, lançou o segundo CD e conquistou disco de ouro, com mais de 100 mil cópias vendidas, segundo o histórico divulgado pelo próprio projeto.
A dupla também integrou projetos que aproximaram o sertanejo tradicional de uma linguagem mais contemporânea. Ao longo da carreira, participou de apresentações em diferentes estados e de importantes eventos ligados à música sertaneja.
Maurício e Marcelo também tiveram passagem pela televisão, incluindo participações em programas do SBT. A presença na emissora ajudou a ampliar a visibilidade da dupla, que já havia conquistado espaço na cena sertaneja de Ribeirão Preto por meio do Clube da Viola.
Em 2020, durante a pandemia, Maurício e Marcelo também realizaram lives musicais e uma apresentação em benefício da Apae de Ribeirão Preto, mostrando a ligação da dupla com a cidade e com ações sociais.
Mesmo décadas depois do início da carreira, o nome de Maurício e Marcelo continuava ligado ao Clube da Viola. O projeto chegou a celebrar 30 anos de história em 2026, reunindo novamente artistas que fizeram parte de sua trajetória.
Marcelo deixa uma trajetória marcada pela parceria com o irmão, pelos palcos e pela contribuição para a música sertaneja de Ribeirão Preto e região.
Velório e sepultamento
O velório será realizado nesta segunda-feira, a partir das 9h, no Velório da Paz, localizado na avenida das Lágrimas, 245, sala 1, em Ribeirão Preto.
O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Bom Pastor.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.