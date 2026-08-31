Morreu nesta segunda-feira, aos 54 anos, Marcelo Menna Barreto Gasparini, integrante da dupla sertaneja Maurício e Marcelo, de Ribeirão Preto. O cantor enfrentava um câncer.

Ao lado do irmão gêmeo, Maurício, Marcelo construiu uma trajetória de destaque na música sertaneja e conquistou o público principalmente por meio do Clube da Viola, projeto que se tornou uma referência do gênero em Ribeirão Preto e região.

A dupla estava na estrada havia cerca de 27 anos e participou de diferentes programas de rádio e televisão, levando o trabalho para diversas regiões do país. Entre as músicas associadas à trajetória de Maurício e Marcelo, estão “Sentimento Safenado”, “Um Tiquim”, “Entornando o Caldo”, “Quarentona” e “De Amor e Paixão”.