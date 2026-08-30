Uma chuva forte atinge pontos de Franca na noite deste domingo, 30, principalmente na região da Estação. A precipitação é acompanhada de ventos e ocorre depois de um dia marcado por calor e céu com muitas nuvens.

Chuva chega à cidade

A chuva é registrada de forma localizada, com maior intensidade na região da Estação. Os ventos também chamam a atenção durante a passagem da instabilidade.

A ocorrência contrasta com a previsão divulgada anteriormente para Franca, que indicava domingo sem chuva e temperaturas elevadas, com máxima prevista de até 34°C.

Instabilidade localizada