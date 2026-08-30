Uma chuva forte atinge pontos de Franca na noite deste domingo, 30, principalmente na região da Estação. A precipitação é acompanhada de ventos e ocorre depois de um dia marcado por calor e céu com muitas nuvens.
Chuva chega à cidade
A chuva é registrada de forma localizada, com maior intensidade na região da Estação. Os ventos também chamam a atenção durante a passagem da instabilidade.
A ocorrência contrasta com a previsão divulgada anteriormente para Franca, que indicava domingo sem chuva e temperaturas elevadas, com máxima prevista de até 34°C.
Instabilidade localizada
A chuva ocorre durante a noite e, até o momento, não há informação sobre impactos provocados pela precipitação em outros pontos da cidade.
Moradores de diferentes regiões de Franca podem registrar condições diferentes, já que a chuva ocorre de maneira localizada.
Calor continua na segunda, mas chuva volta na terça
A segunda-feira, 31, ainda será marcada pelo calor em Franca. A previsão indica sol entre algumas nuvens, temperaturas entre 22°C e 35°C e nenhuma chuva. A umidade relativa do ar pode variar de 25% a 64%, enquanto as rajadas de vento podem chegar a 45 km/h.
A mudança deve ocorrer na terça-feira, 1º. A previsão aponta sol, pancadas de chuva e trovoadas, com temperaturas entre 18°C e 32°C. A estimativa é de 10,7 milímetros de chuva, com 74% de possibilidade de precipitação. As rajadas de vento podem chegar a 63 km/h.
Segundo a previsão, as pancadas devem ocorrer principalmente à tarde e à noite de terça-feira, acompanhadas de trovoadas.
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