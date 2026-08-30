Um grave acidente envolvendo dois carros foi registrado no final da tarde deste domingo, 30, no cruzamento da avenida Rio Branco e rua General Teles, no bairro Estação, em Franca. Após a colisão, uma Fiat Toro invadiu um lava-jato e ficou presa no muro de uma residência. Uma pessoa ficou ferida e o motorista da Fiat Toro dos foi preso por embriaguez.

Veículo ficou preso no muro

Com a força do impacto, a Fiat Toro saiu da via, invadiu o lava-jato e atingiu o muro de uma residência. O veículo ficou parcialmente preso na estrutura após a colisão.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Entre os pontos que deverão ser esclarecidos está qual dos veículos teria avançado o sinal vermelho no cruzamento.