Um grave acidente envolvendo dois carros foi registrado no final da tarde deste domingo, 30, no cruzamento da avenida Rio Branco e rua General Teles, no bairro Estação, em Franca. Após a colisão, uma Fiat Toro invadiu um lava-jato e ficou presa no muro de uma residência. Uma pessoa ficou ferida e o motorista da Fiat Toro dos foi preso por embriaguez.
Veículo ficou preso no muro
Com a força do impacto, a Fiat Toro saiu da via, invadiu o lava-jato e atingiu o muro de uma residência. O veículo ficou parcialmente preso na estrutura após a colisão.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas. Entre os pontos que deverão ser esclarecidos está qual dos veículos teria avançado o sinal vermelho no cruzamento.
O motorista da Toro foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou consumo de álcool. Após a ocorrência, ele passou mal e precisou ser encaminhado ao pronto-socorro por uma unidade de resgate, acompanhado pelo policiamento.
Cachorro desapareceu após a batida
Além dos danos provocados no imóvel, a colisão mobilizou a família que mora na residência atingida. O cachorro dos moradores desapareceu após o acidente.
A suspeita é de que o animal possa estar entre os escombros ou tenha fugido assustado com o impacto da batida.
A família pede ajuda para localizá-lo. Quem tiver informações sobre o paradeiro do cachorro pode entrar em contato com os moradores.
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